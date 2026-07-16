Argentina đối mặt án phạt trước chung kết World Cup

Tiền lệ từ vụ Park Jong-woo tại Olympic London 2012 khiến FIFA nhiều khả năng mở cuộc điều tra sau khi các cầu thủ Argentina giương biểu ngữ về quần đảo Falkland (Malvinas).

Các cầu thủ Argentina có nguy cơ bị FIFA điều tra sau khi giương biểu ngữ về quần đảo Falkland (Malvinas) sau trận bán kết với tuyển Anh.

Chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh sáng 16/7 đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026, nhưng màn ăn mừng sau trận có thể khiến nhà đương kim vô địch đối mặt với rắc rối ngoài chuyên môn.

Theo AS, việc nhiều cầu thủ Argentina giương biểu ngữ mang thông điệp về chủ quyền quần đảo Falkland (Malvinas) có thể khiến FIFA mở cuộc điều tra. Bộ luật Kỷ luật FIFA cùng các quy định của IFAB đều cấm các thông điệp mang tính chính trị xuất hiện trên sân hoặc trong khu vực thi đấu.

Tiền lệ đáng chú ý nhất là trường hợp của Park Jong-woo tại Olympic London 2012. Sau khi Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản ở trận tranh huy chương đồng, tiền vệ này giơ biểu ngữ khẳng định chủ quyền của Hàn Quốc đối với quần đảo Dokdo/Takeshima (Liancourt Rocks).

Hành động đó khiến Park bị loại khỏi lễ trao huy chương, trở thành cầu thủ duy nhất của tuyển Hàn Quốc không nhận huy chương đồng cùng đồng đội. Vài tháng sau, anh tiếp tục nhận án cấm thi đấu hai trận quốc tế.

Đây không phải lần đầu Argentina vướng tranh cãi liên quan đến thông điệp về Falkland (Malvinas). Năm 2014, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) từng bị FIFA phạt tiền sau khi một biểu ngữ với dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas" xuất hiện trên khán đài.

Theo AS, FIFA sẽ xem xét vụ việc xảy ra sau trận bán kết với tuyển Anh. Một án phạt dành cho AFA được đánh giá là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Trong khi đó, khả năng các cầu thủ bị xử lý vẫn còn bỏ ngỏ. Việc nhiều người cùng tham gia giương biểu ngữ và quỹ thời gian rất ngắn trước trận chung kết khiến FIFA phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Dù vậy, tiền lệ từ vụ Park Jong-woo cho thấy nguy cơ cầu thủ bị cấm thi đấu không phải là điều chưa từng xảy ra. Vì thế, Argentina vẫn phải chờ kết luận cuối cùng từ FIFA trước khi bước vào trận chung kết World Cup 2026.