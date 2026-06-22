Argentina 1-0 Áo: Messi đi vào lịch sử

Messi bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền nhưng vẫn mở tỷ số cho Argentina ở phút 39, qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup với 17 pha lập công.

Sau màn khởi đầu hoàn hảo tại World Cup 2026, Argentina sẽ bước vào cuộc đối đầu với Áo tại Texas với mục tiêu giành chiến thắng để sớm đặt một chân vào vòng loại trực tiếp. Trong khi Lionel Messi tiếp tục là tâm điểm trong hành trình bảo vệ ngôi vương, Áo cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

Argentina đã mở màn giải đấu bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Algeria, trong đó Messi tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni đang sở hữu chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, thành tích tốt nhất của họ kể từ năm 2016. Nhà đương kim vô địch cũng duy trì phong độ ấn tượng tại World Cup với bảy trận bất bại gần nhất, gồm 5 chiến thắng và 2 trận hòa.

Đáng chú ý, Argentina đã ghi đúng ba bàn trong ba trận gần nhất tại World Cup. Nếu tiếp tục làm được điều này trước Áo, họ sẽ tiến gần tới cột mốc trở thành một trong những đội tuyển hiếm hoi ghi từ 3 bàn trở lên trong 4 trận liên tiếp tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Bên kia chiến tuyến, Áo cũng có màn ra quân thành công khi đánh bại Jordan 3-1. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Rangnick, đội bóng châu Âu đang sở hữu phong độ đáng nể với 10 chiến thắng, một trận hòa và chỉ một thất bại trong 12 trận gần nhất.

Tuy nhiên, thử thách trước mắt của Áo là rất lớn. Argentina hiện đứng số một thế giới, trong khi Áo chỉ thắng một trong 10 lần gần nhất đối đầu các đội bóng Nam Mỹ. Dù vậy, họ vẫn có cơ sở để tự tin khi chỉ để thủng lưới quá hai bàn đúng một lần trong 18 trận gần đây.