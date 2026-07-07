Argentina 0-2 Ai Cập: VAR không cứu nổi Messi cùng đồng đội

Phút 68, Ai Cập phản công sắc bén và nhân đôi cách biệt trước Argentina tại vòng 16 đội World Cup.

Phút thứ 10, Argentina gửi lời cảnh cáo đến hàng thủ Ai Cập. Từ đường chuyền ngang của Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez băng vào dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành. Đại diện châu Phi thở phào vì nếu bóng đi vào lưới, bàn thắng cũng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Ai Cập sớm nhận lời cảnh báo.

Bất ngờ xảy ra ở phút 15. Ai Cập bất ngờ vượt lên sau pha bật cao đánh đầu dũng mãnh của Yasser Ibrahim. Lisandro Martinez hoàn toàn thất thế trong pha tranh chấp với hậu vệ số 2 bên phía đối thủ.

Bàn mở tỷ số của Ai Cập.

Chỉ 4 phút sau khi thủng lưới, Argentina đã có cơ hội ngon ăn để gỡ hòa. Nicolas Tagliafico đột phá kiếm về phạt đền cho Argentina. Từ chấm 11 m, Messi tung cú đá vào góc xa bên phải nhưng bị thủ môn Mostafa Shobeir đổ người cản phá.

Messi bỏ lỡ cơ hội.

"El Pulga" trở thành cầu thủ đầu tiên đá hỏng hai quả penalty trong một kỳ World Cup. Tổng cộng, siêu sao sinh năm 1987 đã 4 lần lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền sau 8 lần thực hiện tại giải thế giới, con số nhiều nhất lịch sử.

Messi đá penalty tệ nhưng ở chấm đá phạt hàng rào, anh vẫn chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu. Phút 31, thủ quân tuyển Argentina tung cú cứa lòng kỹ thuật đưa bóng đi dội cột. Thủ môn Ai Cập chủ động thả tay, suýt khiến đội nhà phải trả giá.

Messi suýt lập siêu phẩm.

Phút 39, Tagliafico lại ghi dấu ấn với nỗ lực xuyên phá xuống đáy biên, trước khi chuyền ngang cho Julian Alvarez. Trước khung thành rộng mở, cựu sao Man City lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Pha bỏ lỡ của Alvarez.

Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về Ai Cập. Mohamed Salah cùng đồng đội phòng ngự chặt chẽ, câu kéo thời gian hợp lý và tận dụng tốt cơ hội để tạm thời nắm lợi thế trước nhà đương kim vô địch thế giới.

Phút 59, thảm họa suýt xảy ra với Argentina, khi Mostafa Ziko dứt điểm cận thành, hạ Emiliano Martinez. Tuy nhiên, trọng tài đã xem lại video và tước bàn thắng của đại diện châu Phi, do phát hiện Marwan Attia giẫm lên chân Lisandro Martinez trong tình huống triển khai tấn công.

Ai Cập bị từ chối bàn thắng.

Phút 68, Argentina dâng cao đội hình và để lộ khoảng trống thênh thang nơi hàng thủ. Mohamed Salah đột phá, trước khi mở ra cơ hội để Ziko một lần nữa dứt điểm cận thành, không cho Emiliano Martinez cơ hội cản phá.

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