Araujo nói đúng về Argentina thời hậu Messi

Ronald Araujo từng nói Uruguay sẽ tìm cách tận dụng việc Argentina không còn Lionel Messi, và chiến thắng 2-1 tại La Bombonera khiến phát biểu ấy được nhắc lại sau trận.

Ronald Araujo từng nói Uruguay sẽ tìm cách tận dụng việc Argentina không còn Messi.

Trước cuộc đối đầu ở Buenos Aires sáng 14/11, Ronald Araujo nói khá thẳng về thay đổi lớn nhất của Argentina. Trung vệ Uruguay cho rằng đối thủ vừa mất "cầu thủ hay nhất thế giới", nên đội bóng của anh phải biết khai thác khoảng trống ấy.

Araujo không hạ thấp Argentina. Anh vẫn đánh giá "Albiceleste" sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, có lớp trẻ chất lượng và tiếp tục nằm trong nhóm mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, việc Messi rời đội tuyển khiến cách vận hành của Argentina buộc phải thay đổi.

Phát biểu này nhanh chóng được báo chí Argentina nhắc lại. Ole tập trung vào câu "họ mất cầu thủ hay nhất thế giới", còn TyC Sports xem đây như lời cảnh báo từ Uruguay trước trận đấu lớn đầu tiên của Argentina trong giai đoạn không còn Messi.

Araujo cũng tiết lộ đã "cà khịa một chút" Alexis Mac Allister, người đồng đội tại Liverpool, trước trận. Chi tiết ấy càng khiến cuộc đối đầu mang màu sắc cạnh tranh rõ hơn, nhất là khi Uruguay từng thắng Argentina 2-0 ngay tại La Bombonera vào năm 2023.

Uruguay đánh đúng vào chỗ Argentina thiếu

Diễn biến trên sân phần nào cho thấy Araujo có lý khi nhấn mạnh ảnh hưởng của Messi.

Argentina kiểm soát bóng nhiều hơn và cầm thế chủ động trong hiệp một, nhưng gặp khó khi phải xuyên phá hàng thủ Uruguay. Đội bóng của Lionel Scaloni luân chuyển bóng khá nhiều ở giữa sân, song thiếu những pha xử lý có thể phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương ở khu vực cuối sân.

Nicolas Paz và Julian Alvarez được giao vai trò lớn hơn, còn Thiago Almada và Gianluca Prestianni là những phương án hỗ trợ. Argentina vẫn tạo được cơ hội, nhưng không duy trì được sức ép đủ lớn để buộc Uruguay mất kiểm soát.

Trước trận, Scaloni cũng thừa nhận hàng công phải được sắp xếp lại sau khi Messi chia tay. Ông chưa vội trao áo số 10 cho một cầu thủ mới và ưu tiên thử nhiều cách kết hợp nhân sự, thay vì tìm một người thay trực tiếp vai trò của cựu đội trưởng.

Araujo tiết lộ anh đã "cà khịa" Alexis Mac Allister trước trận tại La Bombonera.

Uruguay không cần cầm bóng nhiều để tạo khác biệt. Đội khách giữ đội hình chặt, chờ cơ hội từ các tình huống cố định rồi ghi hai bàn liên tiếp trong những phút đầu hiệp hai, khiến Argentina rơi vào thế phải đuổi tỷ số.

Cách tiếp cận ấy khá sát với những gì Araujo nói trước trận. Uruguay hiểu Argentina vẫn mạnh, nhưng cũng nhận ra đối thủ thiếu một phương án quen thuộc để giải quyết những thời điểm trận đấu bị khóa chặt.

Argentina vẫn chưa tìm được lời giải

Thất bại 1-2 không thể chỉ được giải thích bằng sự vắng mặt của Messi. Argentina thiếu một số trụ cột, còn Scaloni sử dụng trận giao hữu để thử nghiệm nhân sự và cách chơi mới.

Dù vậy, trận đấu vẫn cho thấy Argentina chưa tìm được một cầu thủ có thể tạo ảnh hưởng tương tự Messi trong những thời điểm cần một pha xử lý khác biệt. Đội bóng vẫn có nhiều ngôi sao, nhưng sức sáng tạo chưa được phân bổ lại một cách rõ ràng.

Araujo cũng không cho rằng Uruguay thắng vì Argentina yếu đi toàn diện. Trong chính phát biểu gây chú ý, anh vẫn nhấn mạnh đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ trẻ giỏi và có chất lượng cao.

Uruguay thắng Argentina 2-1 và tiếp tục có kết quả tốt tại La Bombonera.

Điểm đáng nói nằm ở chỗ Uruguay tin họ có thể tận dụng giai đoạn chuyển giao ấy, và niềm tin đó được thể hiện khá rõ trên sân. Maxi Araujo trước trận nói Uruguay không xem đây như một trận giao hữu đơn thuần, còn Federico Valverde nhắc lại chiến thắng 2-0 tại La Bombonera năm 2023 như một cơ sở để toàn đội thêm tự tin.

Sau 90 phút, Uruguay tiếp tục rời sân của Boca Juniors với chiến thắng. Araujo cùng hàng thủ đội khách hạn chế được nhiều pha lên bóng của Argentina và giữ lợi thế 2-1 đến hết trận.

Phát biểu trước trận của trung vệ Uruguay vì thế được nhắc lại nhiều hơn sau tiếng còi mãn cuộc. Argentina vẫn sở hữu một tập thể mạnh, nhưng cuộc đối đầu với Uruguay cho thấy việc thích nghi sau Messi sẽ cần nhiều hơn một vài trận thắng trước các đối thủ yếu hơn.