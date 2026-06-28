Apple xin mua chip Trung Quốc

Apple đang vận động chính quyền Mỹ cấp phép mua chip nhớ từ các công ty Trung Quốc nằm trong danh sách đen của Lầu Năm Góc, nhằm giảm bớt áp lực từ đà tăng giá linh kiện.

Apple vừa tăng giá hàng loạt sản phẩm trước cơn bão giá linh kiện gần đây. Ảnh: Reuters.

Theo Financial Times, Apple đã tiếp cận Bộ Thương mại Mỹ từ hơn một tháng trước để bàn về phương án nhập thêm nguồn cung chip nhớ từ CXMT và YMTC, đồng thời mở rộng chiến dịch vận động hành lang sang nhiều quan chức cấp cao khác thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump và các thế lực đồng minh tại Washington để có được cái gật đầu từ Nhà Trắng.

Việc nhà sản xuất iPhone tìm kiếm nguồn cung từ một công ty Trung Quốc bị liệt vào danh sách đen của Lầu Năm Góc phản ánh thế tiến thoái lưỡng nan của hãng công nghệ lớn nhất thế giới trước cơn bão giá linh kiện.

Hiện tại, Apple không bị cấm mua chip từ CXMT hay YMTC. Tuy nhiên, việc Lầu Năm Góc đưa cả hai doanh nghiệp này vào danh sách đen 1260H (nhóm công ty quân sự Trung Quốc gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Mỹ) đã tạo ra rủi ro lớn về mặt danh tiếng cho hãng.

Động thái thúc đẩy mua hàng diễn ra ngay sau khi Apple quyết định tăng giá các dòng MacBook và iPad, khiến giá trị vốn hóa thị trường của hãng bị thổi bay 263 tỷ USD chỉ trong một ngày giao dịch. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ đổ lỗi cho mức giá chip nhớ tăng cao đến ngưỡng không thể chống đỡ và buộc phải chuyển phần chi phí này sang người tiêu dùng.

Apple lâm vào thế khó khi buộc phải phụ thuộc vào các nhà sản xuất chip nhớ trên thị trường bởi không tự chủ được nguồn cung. Ảnh: Reuters.

Việc hợp tác với CXMT được kỳ vọng sẽ giải cứu Apple khỏi thế gọng kìm của các nhà cung cấp hiện tại. Ngoài Trung Quốc, thị trường chip nhớ toàn cầu đang bị thâu tóm bởi 3 ông lớn gồm Micron của Mỹ cùng Samsung và SK Hynix của Hàn Quốc.

Mặc dù tình trạng dư thừa nguồn cung vào năm 2023 từng giúp Apple tích trữ được lượng lớn linh kiện giá rẻ, sự bùng nổ của làn sóng AI trong 3 năm qua đã thay đổi cục diện.

Nhu cầu khổng lồ về bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho hạ tầng AI đã hút cạn năng lực sản xuất, gây ra tình trạng khan hiếm chip DRAM truyền thống dành cho đồ điện tử tiêu dùng và đẩy giá thành lên cao. Do đó, sở hữu thêm một nhà cung cấp như CXMT sẽ giúp Apple hạ nhiệt chi phí đầu vào.

Trước đó, nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 5, Washington đã tạm hoãn việc áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ mới đối với doanh nghiệp Trung Quốc.

Dẫu vậy, giới quan sát nhận định vẫn chưa có gì đảm bảo Apple sẽ nhận được sự bảo lãnh lâu dài rằng Mỹ không đưa CXMT vào danh sách trừng phạt trong lai.