Hai ông lớn cùng lúc tấn công Xiaomi

Xiaomi bị cáo buộc chạy quảng cáo nhằm bôi nhọ, hạ thấp Apple và Samsung tại Ấn Độ.

Xiaomi 15 Ultra. Ảnh: The Verge.

Apple và Samsung vừa gửi văn bản pháp lý, cáo buộc Xiaomi có những so sánh chê bai sản phẩm đối thủ trong quảng cáo của công ty tại Ấn Độ.

Theo The Economic Times, động thái từ Apple và Samsung, 2 hãng chiếm tổng cộng 95% thị trường smartphone cao cấp tại Ấn Độ, chủ yếu nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu.

“Xiaomi đã nhận thông báo ngừng/chấm dứt các hành vi từ Apple và Samsung với một số quảng cáo cụ thể, bởi chúng tác động trực tiếp đến giá trị thương hiệu của họ”, nguồn tin cho biết. Cả 3 bên chưa bình luận về sự việc.

Động thái pháp lý từ Apple và Samsung cho thấy sự cạnh tranh gay gắt trong cuộc đua giành thị phần tại Ấn Độ, thị trường smartphone lớn thứ 2 thế giới.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng quảng cáo của Xiaomi thuộc dạng “tiếp thị phục kích” (ambush marketing), sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp. Trong hầu hết trường hợp, các thương hiệu cạnh tranh bị hạ thấp.

Trong khi những quảng cáo này từng được chấp nhận ở mức độ nhất định, các thương hiệu lớn ngày nay rất thận trọng để bảo vệ giá trị thương hiệu.

“Các công ty hiện nay nhạy cảm hơn với những quảng cáo như vậy. Giá trị mỗi thương hiệu rất quan trọng bởi Apple và Samsung là những doanh nghiệp lớn”, chuyên gia về chiến lược thương hiệu Harish Bijoor cho biết.

Một quảng cáo so sánh trực tiếp camera iPhone 16 Pro Max với Xiaomi 15 Ultra. Ảnh: MacRumors.

Trước đó, Xiaomi chạy quảng cáo trên báo in vào tháng 3 và tháng 4, nhắm vào iPhone 16 Pro Max. Một quảng cáo chúc độc giả "Cá Tháng Tư vui vẻ" nếu thực sự tin chất lượng camera của iPhone 16 Pro Max ngang Xiaomi 15 Ultra.

Hãng Trung Quốc so sánh trực tiếp giá bán, thông số kỹ thuật giữa iPhone và Xiaomi 15 Ultra. Hồi tháng 3, công ty cũng in các quảng cáo tương tự, nhấn mạnh Xiaomi 15 Ultra có thông số camera tốt nhưng giá bán phải chăng hơn.

Xiaomi cũng áp dụng chiến lược chê bai Samsung trên mạng xã hội, so sánh trực tiếp với đối thủ. Apple và Samsung cho rằng giọng điệu quảng cáo này vượt quá giới hạn cạnh tranh công bằng, mô tả các công ty dẫn đầu thị trường theo hướng tiêu cực.

Quảng cáo trên báo in của Xiaomi so sánh giá bán, màn hình của Xiaomi Pad 7 với iPad Pro. Ảnh: MacRumors.

Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, Apple và Samsung chiếm khoảng 95% thị phần smartphone cao cấp (giá trên 567 USD ) tại Ấn Độ, trong khi Xiaomi chiếm chưa đến 1%.

Chuyên gia cho rằng công ty Trung Quốc muốn “khiêu khích” đối thủ lớn thông qua các quảng cáo mang tính so sánh trực diện.

“Những thông báo này nhằm đảm bảo đối thủ cạnh tranh không gây thêm thiệt hại. Dù vậy dưới góc nhìn của Xiaomi, họ đã gặt hái thành quả”, Bijoor nhấn mạnh.

Không chỉ smartphone, Xiaomi còn nhắm vào TV LED của Samsung. Tương tự Apple, Xiaomi thuê quảng cáo toàn trang, so sánh giá và thông số dòng sản phẩm Xiaomi QLED so với Samsung LED, nhấn mạnh khách hàng có thể trải nghiệm công nghệ TV tiên tiến với giá bán tương đương TV cũ của Samsung.

Khác với smartphone, Xiaomi đang cạnh tranh gay gắt với LG và Samsung trong phân khúc TV. Theo IDC, công ty Trung Quốc nằm trong top 3 hãng TV lớn nhất Ấn Độ, bám sát 2 đối thủ Hàn Quốc.

Bất chấp văn bản pháp lý từ Apple và Samsung, chuyên gia nhận định quảng cáo mang tính tấn công trực diện sẽ tiếp tục diễn ra tại Ấn Độ vì chưa có quy định cụ thể.

Cho đến nay, các công ty chỉ dừng ở văn bản yêu cầu ngừng quảng cáo. Dù vậy nếu tình hình leo thang, các hãng có thể đòi bồi thường do tổn hại giá trị thương hiệu, dù đây là quá trình kéo dài.