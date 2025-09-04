Apple tự thụt lùi, không phải tại AI

Trong khi Táo Khuyết đang dồn trọng tâm vào phát triển các tính năng AI cho iPhone, mẫu điện thoại này vẫn cần cải thiện về đa nhiệm khi sử dụng.

iPhone đang chậm chân ở một khía cạnh khác ngoài AI. Ảnh: PhoneArena.

Trong khi trí tuệ nhân tạo đang trở thành tâm điểm của ngành công nghệ, không ít người mặc định rằng sự “tụt hậu” của iPhone so với các đối thủ bắt nguồn từ phát triển AI. Thế nhưng, sự chậm chân có thể đang nằm ở một khía cạnh khác.

Ngay từ đầu, smartphones được thiết kế để thay thế những chiếc máy tính để bàn, xử lý nhanh gọn nhu cầu người dùng. Hiện nay, một chiếc điện thoại có thể giúp bạn viết email, tóm tắt cuộc gọi, xem video yêu thích.

Một số mẫu điện thoại đã có thể vượt trội hơn máy tính đời đầu. Trong khi Samsung với DeX hay Google với Desktop Mode đang dần biến chiếc điện thoại thành một công cụ làm việc toàn diện, Apple vẫn loay hoay với những giới hạn đa nhiệm cơ bản trên iOS.

Hướng đến trải nghiệm làm việc đa nhiệm

Dù cồng kềnh và khó mang theo, người ta vẫn sử dụng máy tính khi làm việc nhờ độ mượt mà và ít ảnh hưởng đến sức khoẻ hơn. Một trong những thách thức lớn nhất của trải nghiệm smartphone là kích thước hiển thị màn hình. Để khắc phục điểm yếu đó, các nhà sản xuất đã cho ra đời mẫu điện thoại gập. Không chỉ để người dùng xem nội dung trên màn hình lớn hơn, mà còn để có thể xử lý cùng lúc đến 4, 5 ứng dụng.

Quá trình nâng cấp vẫn đang tiếp diễn. Oppo và OnePlus đã giới thiệu chế độ Open Canvas, cho phép mở cùng lúc 4 ứng dụng trên màn hình và nhanh chóng chuyển đổi ứng dụng nào sẽ hiển thị toàn màn chỉ với một lần chạm.

Chiếc Honor Magic V5 mới nhất cũng mang đến tính năng tương tự có tên Three app multi-tasking, cho phép mở đồng thời 3 ứng dụng theo bố cục ngang trên màn hình. Người dùng có thể đưa tất cả lên toàn màn hình và chuyển đổi qua lại bằng cách chạm vào cạnh trái hoặc phải của màn hình.

DeX đang dẫn đầu trong tính năng Desktop Experience. Ảnh: Samsung Business Insight.

Trong khi đó, PhoneArena cho rằng Desktop Experience (Trải nghiệm Desktop) mới chính là tương lai của smartphone, và Samsung đang dẫn đầu. Hãng đã ra mắt DeX Station được 8 năm. Ngày nay, chỉ cần cắm màn hình rời vào Galaxy S25 hoặc Galaxy Z Fold 7 qua cổng USB-C, kết hợp bàn phím và chuột bluetooth sẽ có ngay trải nghiệm desktop hoàn chỉnh.

Một sản phẩm mới, chỉ gồm màn hình, bàn phím và touchpad, giống như vỏ laptop và không có phần cứng bên trong được thiết kế để ghép nối với điện thoại Samsung và chạy DeX. Điều này mang lại sự tiện lợi, tiết kiệm cho người thường xuyên làm việc trên điện thoại.

Sau nhiều năm, Google cuối cùng cũng gần như bắt kịp với DeX. Với Android 16, các thiết bị Pixel (từ Pixel 8 trở lên) sẽ có Desktop Mode, chế độ tương tự DeX, chỉ cần cắm vào màn hình ngoài để sử dụng. Tuy nhiên, hiện tại đây vẫn là tính năng độc quyền cho Pixel.

Apple đang ở đâu trong cuộc đua?

Từ trước đến nay, Apple vẫn khá chậm chân để đa dạng hoá trải nghiệm trên sản phẩm của mình. Quá trình nâng cấp iPad là một ví dụ.

iPad Pro đầu tiên ra mắt vào năm 2015, đơn giản chỉ là một chiếc iPad đắt và lớn hơn. Với màn hình rộng của mình, iPad Pro chỉ có hai tính năng để chia đôi màn hình là Slide Over và Split View. Đến nay, thiết bị vẫn chưa hỗ trợ tất cả ứng dụng, cũng như chỉ cho phép cố định cửa sổ ở một số kích thước và vị trí nhất định trên màn hình.

Đến năm 2022, Apple buộc phải sáng tạo ra một phương thức mới để hiển thị cửa sổ nổi trên màn hình, gọi là Stage Manager. Nhưng trải nghiệm này cũng chưa tốt, vì cửa sổ vẫn bị khóa ở kích thước cố định. Phải đến năm 2023, Stage Manager mới thực sự trở thành dạng cửa sổ tự do và khả dụng.

Tính năng Stage Manager trên iPad Pro. Ảnh: Apple.

Quá trình phát triển iPhone cũng không khác mấy. Những mẫu iPhone tiền nhiệm vốn đã có màn hình rộng, như bản Plus đầu tiên là iPhone 6 Plus, hay đến năm 2018 với sự ra mắt của iPhone XS Max. Thế nhưng iPhone hoàn toàn không hỗ trợ chia đôi màn hình hay cửa sổ nổi. Trong khi cùng thời điểm, Samsung, LG, Sony và nhiều hãng khác đã coi đó là tính năng mặc định trên điện thoại.

Phải đến năm 2020, Apple mới bổ sung tính năng Picture-in-Picture, cho phép thu nhỏ video đang phát thành một cửa sổ nổi nhỏ, tiếp tục hiển thị trên màn hình iPhone khi thoát ra khỏi ứng dụng gốc để làm việc khác. Khi này, người dùng có thể vừa xem YouTube hay Apple Music, và dùng các ứng dụng khác như nhắn tin, lướt web, hoặc check email.

Theo PhoneArena, với tốc độ này, có lẽ phải đến khoảng năm 2027 hoặc 2030 iPhone mới có được một chế độ tương tự Stage Manager. Điều này diễn ra trong bổi cảnh Apple đang dồn trọng tâm vào việc phát triển và triển khai những tính năng AI cho các mẫu điện thoại mới.