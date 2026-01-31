Bí mật bên trong sản phẩm nhỏ nhất của Apple

Dù vẫn giữ thiết kế quen thuộc, AirTag 2 được Apple tinh chỉnh đáng kể ở cấu trúc phần cứng, với nhiều thay đổi ẩn bên trong chỉ lộ rõ qua video tháo lắp mới nhất.

AirTag 2 được tinh chỉnh nhẹ ở thiết kế bên trong và chức năng. Ảnh: 9to5Mac.

Một video tháo lắp mới của Joseph Taylor đã mang đến cái nhìn cận cảnh về những thay đổi bên trong AirTag thế hệ thứ hai. Dù vẻ ngoài gần như không khác biệt so với phiên bản đầu tiên, Apple dường như đã điều chỉnh khá nhiều chi tiết ở cấu trúc phần cứng.

Về thiết kế bên ngoài, AirTag 2 vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc và tiếp tục sử dụng pin cúc áo CR2032 tiêu chuẩn. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở phần chữ khắc mặt sau. Theo Taylor, toàn bộ ký tự giờ đây được viết hoa và bổ sung thông tin rõ ràng hơn về khả năng chống nước, chống bụi chuẩn IP67, cũng như hỗ trợ NFC và Find My.

Bên trong thiết bị, bo mạch chủ của AirTag thế hệ mới mỏng hơn đáng kể so với mẫu ban đầu. Các đầu nối pin cũng được đặt ở vị trí khác. Ngoài ra, bo mạch mới xuất hiện thêm nhiều điểm kiểm tra, có thể phục vụ cho quá trình sản xuất hoặc chẩn đoán lỗi. Taylor còn ghi nhận các ký hiệu mới ở khu vực ngăn chứa pin, bao gồm hình ảnh trông giống mã QR.

Bên trong chiếc AirTag 2. Ảnh: Joseph Taylor.

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở cụm loa. Cuộn dây loa được nhúng trong lớp vỏ nhựa có kích thước lớn hơn một chút so với phiên bản trước. Trong khi đó, nam châm loa cũng được cố định chắc chắn hơn. Ở AirTag đời đầu, nam châm có thể tháo ra khá dễ dàng, tạo điều kiện cho các sửa đổi đơn giản. Tuy nhiên, với AirTag 2, việc tháo nam châm đòi hỏi lực lớn hơn nhiều.

Taylor cho rằng Táo khuyết có thể đã gia tăng lượng chất kết dính nhằm hạn chế việc can thiệp phần cứng. Dù vậy, sau khi tháo cuộn dây loa và nam châm, thiết bị vẫn có thể kết nối với iPhone, cho thấy Apple chưa áp dụng biện pháp khóa hoặc cảnh báo phần mềm đối với các thay đổi vật lý này.

Sau khi ghép đôi với iPhone, Taylor nhận xét âm thanh phát ra từ AirTag 2 có cao độ nhỉnh hơn so với phiên bản ban đầu. Một người dùng trên mạng xã hội X cũng cho biết tiếng chuông đã thay đổi từ nốt “F” (Fa) sang nốt “G” (Son).

Bên cạnh phần cứng, nhà sản xuất iPhone cũng cập nhật bao bì sản phẩm. Hộp AirTag mới có thiết kế hẹp hơn, hình ảnh mặt trước được làm lại và phần chữ được in nổi nhẹ nhờ công nghệ UV. Ngoài ra, hộp mới bổ sung các tab kéo bằng giấy dính. Bên trong, khay giữ AirTag được đơn giản hóa, thay thế kiểu xếp gấp đôi trước đây bằng cách xếp thành một hàng 4 thiết bị.