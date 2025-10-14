Apple sắp có bất ngờ

iPad Pro M5, Vision Pro M5 và MacBook Pro M5 là những thiết bị dự kiến được Apple ra mắt trong vài ngày tới.

Một mẫu iPad Pro trưng bày trong cửa hàng Apple. Ảnh: Bloomberg.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết Apple có thể ra mắt 3 thiết bị mới trong tuần này. Các sản phẩm dự kiến được công bố bằng thông cáo báo chí thay vì sự kiện hoành tráng như iPhone 17 hồi tháng 9.

“Với việc đã ra mắt dòng iPhone 17, iPhone Air và AirPods Pro 3, Apple sẽ tập trung cho các sản phẩm mùa thu còn lại trong tuần này”, Gurman chia sẻ.

Dựa trên tin đồn, những thiết bị chuẩn bị xuất hiện trong vài ngày tới gồm iPad Pro M5, MacBook Pro M5 và Vision Pro M5. Trong đó, iPad Pro và Vision Pro đang được sản xuất hàng loạt, chỉ chờ ra mắt chính thức. Đây là thông tin mới nhất về các sản phẩm sắp ra mắt từ Apple.

iPad Pro M5

iPad Pro M5 nằm trong danh sách dự kiến được Apple ra mắt trong tuần này. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là thiết bị đầu tiên sử dụng chip M5. Táo khuyết từng áp dụng chiến lược tương tự, trang bị chip M4 cho iPad Pro trước khi mang lên máy tính Mac.

Trong đoạn video được kênh Wylsacom (Nga) chia sẻ ngày 30/9, các tùy chọn dung lượng cơ bản trên iPad Pro M5 sẽ có RAM tăng từ 8 lên 12 GB, trong khi những phiên bản còn lại giữ nguyên mức 16 GB.

Thiết kế chung của iPad Pro M5 dự kiến không thay đổi so với bản tiền nhiệm. Chi tiết phân biệt nhỏ đến từ mặt lưng khi chữ “iPad Pro” bị loại bỏ, chỉ còn logo Apple ở giữa.

Trước đó, Gurman cho biết iPad Pro M5 sẽ có thêm camera selfie ở viền trên (khi cầm máy theo chiều dọc), bên cạnh camera nằm ngang như hiện nay.

iPad Pro M5 trong một video rò rỉ. Ảnh: @Wylsacom/YouTube.

Trong quá khứ, các mẫu iPad luôn có camera selfie ở viền màn hình phía trên. Kể từ iPad Pro M4, Apple di chuyển vị trí camera sang viền phải (từ dọc sang ngang), tạo tư thế tự nhiên cho người dùng thường xuyên họp online.

Đến iPad Pro M5, tin đồn dự đoán Apple sẽ tích hợp camera selfie thứ 2 ở vị trí cũ. Điều này có thể giúp người dùng gọi FaceTime và chụp ảnh tốt hơn theo cả 2 hướng, đặc biệt nếu thích cầm máy ở tư thế dọc.

Trong video, điểm chuẩn (benchmark) đo bởi Geekbench 6 cho thấy chip M5 vẫn trang bị 9 nhân CPU, gồm 3 nhân hiệu năng cao và 6 nhân tiết kiệm năng lượng. Điểm đa nhân của M5 cao hơn 12%, trong khi điểm GPU cao hơn 36% so với M4.

Ngoài chip xử lý, phần mềm cũng là yếu tố đáng chờ đợi trên iPad Pro M5 khi iPadOS 26 chuyển sang giao diện Liquid Glass, bổ sung thanh menu và hệ thống đa nhiệm cửa sổ tương tự macOS.

Vision Pro M5

Giữa tháng 7, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple đang phát triển phiên bản mới của Vision Pro. Thiết bị nhiều khả năng dùng chip xử lý M5 thay cho M2, các thông số khác không thay đổi.

Phiên bản nâng cấp của kính Vision Pro đã được đồn đoán từ lâu. Trước đây, thông tin cho rằng mẫu kính sẽ trang bị chip M4, song tin đồn mới nhất dự đoán thiết bị sẽ dùng M5.

Ngoài chip M5, MacRumors dự đoán sản phẩm trang bị chip R2, giúp cải thiện khả năng xử lý tín hiệu đầu vào. Một số tin đồn cho rằng R2 được sản xuất trên tiến trình 2 nm mới nhất của TSMC, song những con chip đầu tiên sử dụng quy trình này đến năm sau mới ra mắt.

Apple Vision Pro. Ảnh: The Verge.

Theo Gurman, sản phẩm sẽ kèm vòng đeo mang tên Dual Knit Band mới giúp đeo thoải mái hơn, đồng thời bổ sung tùy chọn màu đen không gian (Space Black).

Theo tài liệu rò rỉ từ Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), thiết bị vẫn dùng chuẩn Wi-Fi 6 thay vì Wi-Fi 6E hay Wi-Fi 7.

Chưa rõ những thay đổi trên có đủ để Apple cân nhắc gọi đây là Vision Pro 2 hay không. Trước đó, tin đồn cho biết hãng đã tạm dừng phát triển Vision Pro và Vision Air (phiên bản mỏng nhẹ) để tập trung xây dựng kính thông minh giống Meta.

MacBook Pro M5

Theo Gurman, Apple cũng có thể giới thiệu MacBook Pro M5 trong tuần này. Trước đó, cây viết từ Bloomberg dự đoán sản phẩm sẽ xuất hiện đầu năm sau do phiên bản M5 Pro và M5 Max chưa thể sản xuất hàng loạt.

“Tuy nhiên, phiên bản M5 tiêu chuẩn dường như hoàn thiện bởi chip này cũng có mặt trên iPad mới. Điều đó đồng nghĩa MacBook Pro M5 (màn hình 14 inch) cũng sẵn sàng ra mắt, với thay đổi lớn nhất đến từ chip xử lý”, Gurman cho biết.

MacBook Pro 14 inch M4. Ảnh: Macworld.

Gurman lấy thêm dẫn chứng rằng phiên bản MacBook Pro M4 hiện tại đang khan hàng, trong khi dòng M4 Pro hay M4 Max vẫn có nguồn cung bình thường. Việc thiếu hàng thường là dấu hiệu cho thấy phiên bản mới hơn sắp trình làng.

MacBook Pro M5 có thể là thế hệ cuối cùng giữ thiết kế hiện tại. Kể từ dòng M6, hãng dự kiến chuyển sang thiết kế mới, sử dụng màn hình OLED tương tự iPhone và iPad Pro.

Bài viết của Gurman cũng tiết lộ một số sản phẩm sắp được Apple nâng cấp như AirTag, HomePod mini và Apple TV. Những thiết bị khác gồm iPad Air, iPad tiêu chuẩn, 2 màn hình, MacBook Air M5 và iPhone 17e. Các sản phẩm này dự kiến ra mắt đầu năm sau.