iPhone mỏng nhất từ trước tới nay trình làng

Sự kiện của Apple diễn ra vào 0h ngày 10/9, nhiều khả năng ra mắt iPhone 17, Apple Watch Series 11 và một số thiết bị khác.

Ngay sau khi nhắc tới iPhone 17, Apple giới thiệu mẫu iPhone siêu mỏng, được hãng gọi là iPhone Air. Đây chính là thiết bị được chờ đợi nhất trong sự kiện, với thiết kế hoàn toàn mới và đánh dấu nhiều thay đổi cho dòng iPhone.

iPhone Air chỉ dày 5,6 mm

Với iPhone Air, Tim Cook nhấn mạnh đây là mẫu máy có “thiết kế bền bỉ nhất từ trước tới nay”. Ông cho biết Apple đã tận dụng “từng khoảng trống nhỏ nhất còn lại” để dành cho pin, hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng ấn tượng. Với ngôn ngữ thiết kế siêu mỏng nhưng không đánh đổi độ bền, iPhone Air được kỳ vọng cân bằng giữa tính thẩm mỹ và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày.

iPhone Air có độ mỏng đến khó tin, nhờ việc trang bị pin có mật độ cao. Hãng không nêu rõ dung lượng hay có dùng Silicon-Carbon như các hãng Trung Quốc không. Với mức 5,6 mm, máy mỏng hơn 0,2 mm so với Galaxy S25 Egde. Apple tuyên bố đây là chiếc máy siêu mỏng với "tiêu chuẩn" Pro.

iPhone Air cũng được trang bị chip A19 Pro, mà Apple khẳng định là bộ xử lý mạnh mẽ nhất từng xuất hiện trên smartphone. Con chip này có CPU 6 nhân, mang lại tốc độ xử lý vượt trội, cùng với kiến trúc dynamic caching thế hệ thứ hai giúp tối ưu hiệu năng trong các tác vụ nặng.

Độ mỏng ấn tượng của iPhone Air.

Mỗi nhân GPU đều được tích hợp bộ tăng tốc Neural Engine, giúp thiết bị xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo nhanh chóng và hiệu quả hơn. Apple ví von sức mạnh này “tương đương một chiếc MacBook Pro nằm gọn trong chiếc iPhone”, cho thấy tham vọng biến điện thoại thành công cụ đủ mạnh để xử lý từ đồ họa phức tạp đến các ứng dụng AI thế hệ mới.

iPhone Air phải hi sinh nhiều không gian bên trong nên chỉ có một camera 48 MP. Cảm biến lớn giải quyết vấn đế chụp tele có chất lượng tương đương quang học, theo hãng quảng cáo. Tuy nhiên, so với S25 Edge, nó thiếu vắng ống kính góc rộng. Dải trang trí bên cạnh camera cũng gợi nhiều liên tưởng đến Pixel của Google.

iPhone Air hỗ trợ ghi hình kép cảm camera trước và sau. Giải pháp tương tự từng có trên app BlackMagic Camera. Lần này, người dùng Apple có thể dùng ngay trên ứng dụng mặc định.

Các màu sắc của iPhone Air.

Apple dán nhãn "pin đủ dùng cả ngày" cho chiếc 17 Air. Tuy nhiên, điều này cần được kiểm nghiệm ở thực tế.

Thiết kế siêu mỏng cũng dẫn đến việc iPhone Air là điện thoại đầu tiên không có khe SIM trên mọi phiên bản. Sản phẩm chỉ có lựa chọn eSIM trên trên tất cả thị trường. So với bản thường, iPhone Air có ít màu để chọn hơn. Đổi lại, hãng tạo ra nhiều phụ kiện cho chiếc máy, gồm dây đeo thời trang.

iPhone 17 nâng cấp lớn về màn hình

Tim Cook mở đầu loạt ra mắt iPhone với việc cải thiện thiết kế và đổi mới. "Hôm nay, chúng tôi một lần nữa nâng tầm với dòng iPhone hoàn toàn mới, không giống bất cứ sản phẩm chúng tôi từng tạo ra", CEO Apple nhấn mạnh sẽ ra mắt 4 mẫu iPhone mới.

5 bản màu của iPhone 17.

iPhone 17 có thiết kế giống bản tiền nhiệm, kích thước màn hình tăng lên 6,3 inch với viền mỏng hơn. Đây cũng là chiếc iPhone tiêu chuẩn đầu tiên sở hữu ProMotion với tần số quét 120 Hz, có thể chỉnh xuống 1 Hz tùy tác vụ. Độ sáng màn hình ngoài trời có thể lên đến 3.000 nit, cao nhất trong các dòng iPhone từ trước đến nay. Màn hình của iPhone 17 trang bị lóp phủ Ceramic Shield 2, chống xước tốt hơn 3 lần so với thế hệ trước, bên cạnh 7 lớp chống chói.

iPhone 7 dùng chip A19 với nhân xử lý màn hình riêng, phục vụ ProMotion.

Về phần cứng, iPhone 17 trang bị chip xử lý A19 tiến trình 3 nm. Apple cho biết con chip mới cải tiến khả năng đồ họa, Neural Engine và băng thông bộ nhớ, giúp các mô hình AI chạy trên máy nhanh hơn. Phiên bản A19 trên iPhone 17 có 6 nhân CPU và 5 nhân GPU. Hãng tiếp tục nhấn mạnh thời lượng pin của iPhone 17 có thể dùng cả ngày, dù không nói rõ dung lượng cụ thể.

Camera sau của iPhone 17 gồm 2 ống kính, camera chính 48 MP và camera telephoto 12 MP, hỗ trợ zoom quang tối đa 2x. Với camera trước, Apple thay đổi cảm biến sang hình vuông, hỗ trợ Center Stage để tự điều hướng về người dùng khi gọi video hoặc họp online. Người dùng có thể chỉnh chế độ chụp zoom dọc hoặc góc rộng (ngang) mà không cần xoay ngang điện thoại, độ phân giải tối đa có thể chụp trên camera trước là 18 MP.

Hãng không công bố công suất sạc, tuy nhiên thời gian 0-50% hiện chỉ còn 20 phút, so với 30 của những thế hệ trước.

Như thông lệ hàng năm, sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple sẽ diễn ra vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Táo khuyết hiếm khi tiết lộ chi tiết sản phẩm trước ngày ra mắt. Dù vậy, công ty luôn giới thiệu iPhone mới vào tháng 9 từ năm 2012 đến nay.

Sự kiện lần này có chủ đề “Awe dropping” (tiếng Việt: “Sẽ mêêêê”). Dựa trên tin đồn, những thiết bị có thể xuất hiện gồm iPhone 17, Apple Watch mới và một số sản phẩm khác, chẳng hạn như AirPods Pro 3.

Dù không chia sẻ chi tiết, nhiều tin đồn cho biết iPhone 17 sẽ sở hữu nâng cấp lớn xoay quanh thiết kế, cụm camera và những yếu tố khác.

Ngoài các model tiêu chuẩn, mọi ánh mắt còn dành cho iPhone 17 Air siêu mỏng, nhiều khả năng thay thế dòng Plus. Bên cạnh đó, ít nhất một mẫu iPhone 17 sẽ đắt lên.

CEO Tim Cook mở đầu sự kiện ở một góc của Apple Park, thay vì cổng "cầu vồng" như mọi năm.

Sau các dòng iPhone 15 hay iPhone 16 không mấy đột phá, iPhone 17 có thể trở thành thế hệ được nâng cấp mạnh nhất những năm gần đây. Bên cạnh đó, người dùng còn chờ đón các mẫu Apple Watch và tai nghe AirPods Pro 3.

AirPods 3 Pro "bánh mì chuyển ngữ"

AirPods Pro 3 là thiết bị đầu tiên ra mắt đêm nay. Vẻ ngoài của thiết bị không quá khác biệt so với bản tiền nhiệm, điểm nhấn chủ yếu đến từ nâng cấp phần cứng bên trong. Trước đó, Cook nhấn mạnh AirPods mang thiết kế "biểu tượng".

Cấu trúc bên trong tai nghe được Apple tùy chỉnh, giúp tăng cảm nhận âm bass và giọng hát rõ nét hơn. Apple nhấn mạnh AirPods Pro 3 sở hữu chống ồn chủ động (ANC) tốt nhất thế giới, xét riêng tai nghe in-ear không dây.

Thiết kế ống dẫn âm và nút tai và ống dẫn âm mới của AirPods Pro 3.

AirPods Pro 3 bổ sung tính năng dịch thuật trực tiếp với Apple Intelligence. Người dùng có thể kích hoạt chế độ bằng cử chỉ vuốt, tai nghe sẽ tự điều chỉnh âm lượng để phát ngôn ngữ đã dịch theo thời gian thực. Nội dung câu dịch được hiển thị trên màn hình iPhone, và truyền sang tai nghe khác nếu đối phương cũng đeo AirPods Pro.

Độ khít của AirPods Pro 3 cũng được cải thiện với kỹ thuật quét tai riêng của Apple. Kích thước từng củ tai giờ đây nhỏ hơn, kèm theo 5 tùy chọn eartip khác nhau. Đây cũng là mẫu AirPods đầu tiên trang bị khả năng kháng nước và mồ hôi chuẩn IP57.

Toàn bộ chức năng quan trọng của AirPods Pro 3.

Đúng như tin đồn, AirPods Pro 3 bổ sung cảm biến đo nhịp tim. Apple cho biết hệ thống này tương thích gia tốc kế, và mô hình AI trên iPhone để theo dõi hoạt động thể thao, lượng calo đã tiêu thụ. Thời lượng pin của AirPods Pro 3 cũng được cải thiện với 6-8 tiếng nghe liên tục sau mỗi lần sạc (nếu bật ANC) và 10 tiếng (nếu bật nghe xuyên âm). Thiết bị có giá 250 USD , lên kệ từ ngày 19/9.

Apple Watch mỏng nhất

Như mọi năm, Apple tiếp tục "khoe" việc sản phẩm của họ đã cứu được những khách hàng của mình khỏi nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe. Cảnh báo nhịp tim cao hay té ngã bất thường của Watch vẫn được đánh giá hàng đầu trong ngành.

Táo khuyết giới thiệu thế hệ thứ 11 như dòng đồng hồng mỏng nhất họ từng tạo ra. Ngoài ra, lớp kính bảo vệ 4D cũng có mức độ bảo vệ tốt hơn. Đi kèm với các nâng cấp, pin của sản phẩm được hứa hẹn kéo dài đến 24h. Tuy nhiên, con số thực tế cần được kiểm nghiệm trong thực tế. Các dòng đồng hồ thông minh của Apple thường phải sạc mỗi ngày một lần.

Watch 11 có 5G, cùng chức năng đo lường sức khỏe, huyết áp mới với hệ cảm biến nâng cấp. Thực tế, Huawei có cách tiếp cận trực quan hơn với mẫu D2, cũng đo được chỉ số này bằng bóng khí áp lực.

Toàn bộ thông số quan trọng của Apple Watch 11.

Ngoài dòng thường, hãng cũng có bản nâng cấp cho model SE và Ultra. Như vậy, toàn dải sản phẩm Apple Watch được hoàn thiện theo mức giá và nhu cầu của người dùng. Apple Watch SE mới tiếp tục giữ thiết kế quen thuộc, nhỏ gọn và tối giản như các thế hệ trước, nhưng được nâng cấp đáng kể về hiệu năng nhờ chip S10 mạnh mẽ hơn. Mẫu đồng hồ này hỗ trợ các thao tác điều khiển thông minh như double tap hoặc wrist flick, giúp người dùng thao tác nhanh chóng mà không cần chạm trực tiếp vào màn hình.

Apple Watch Ultra 3 với dây màu xanh mới.

Năm nay, Watch Ultra 3 hỗ trợ thêm Apple Intelligence cùng mạng lưới vệ tinh mở rộng sang các quốc gia châu Âu, thay vì chỉ Mỹ và Canada như đời trước.