Apple sắp có biến động

Với việc COO Jeff Williams sắp nghỉ hưu, Apple có kế hoạch sáp nhập bộ phận và thay đổi quyền hạn lãnh đạo.

Giám đốc Dịch vụ Eddy Cue. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple chuẩn bị sáp nhập bộ phận và mở rộng vai trò một số lãnh đạo. Điều này nhằm thích ứng việc Giám đốc Vận hành (COO) Jeff Williams sắp nghỉ hưu.

Cụ thể, Giám đốc Dịch vụ Eddy Cue được giao nhiệm vụ giám sát bộ phận sức khỏe và thể chất. Trong khi đó, Giám đốc Kỹ thuật Phần mềm Craig Federighi sẽ giám sát hệ điều hành watchOS của Apple Watch.

Mỗi lãnh đạo có hàng chục năm kinh nghiệm làm việc tại Apple, tạo dựng ảnh hưởng và góp phần xây dựng nhiều sản phẩm quan trọng. Riêng Williams, ông sẽ nghỉ việc vào cuối năm sau khi giữ chức COO từ 2015.

Từ khi công bố kế hoạch nghỉ hưu vào tháng 7, Williams giao quyền quản lý chuỗi cung ứng, vận hành, hỗ trợ khách hàng AppleCare và hoạt động của công ty tại Trung Quốc cho người kế nhiệm Sabih Khan.

Việc giao quyền phụ trách mảng sức khỏe cho Cue diễn ra trong bối cảnh Apple chuẩn bị ra mắt dịch vụ Health+. Động thái này cũng xuất phát từ ý tưởng sáp nhập mảng sức khỏe và thể chất của công ty.

Trước đây, đội ngũ sức khỏe và thể chất được quản lý lần lượt bởi Sumbul Desai và Jay Blahnik, báo cáo công việc cho Williams. Theo cấu trúc mới, bộ phận sau sáp nhập do Desai quản lý, Cue là cấp trên còn Blahnik báo cáo cho Desai.

Craig Federighi, nhân vật được fan yêu thích trong các buổi ra mắt sản phẩm, sẽ giám sát thêm watchOS. Đây là lần thứ 2 ông được giao thêm quyền trong năm. Trước đó, Apple yêu cầu Federighi giám sát đội ngũ Siri và visionOS, hệ điều hành cho Vision Pro.

Giám đốc Phần cứng John Ternus cũng có nhiệm vụ mới, toàn quyền kiểm soát mảng kỹ thuật phần cứng Apple Watch.

Williams cũng đang quản lý các nhóm thiết kế phần cứng và phần mềm tại Apple. Trong thông báo mới nhất, người chịu trách nhiệm cho 2 nhóm là Molly Anderson và Alan Dye sẽ báo cáo trực tiếp cho CEO Tim Cook sau khi Williams nghỉ việc.

Giám đốc Sức khóe Sumbul Desai. Ảnh: Apple.

Apple cũng sắp có thêm nhiều thay đổi trong dàn lãnh đạo. Theo Bloomberg, công ty đang tìm người thay thế Giám đốc AI John Giannandrea. Trong khi đó, trưởng bộ phận môi trường và quan hệ chính phủ Lisa Jackson đang cân nhắc nghỉ việc.

Johny Srouji, người lãnh đạo bộ phận chip, cũng đang cân nhắc tương lai tại Apple. Thành quả gần nhất của ông là modem di động C1.

John Ternus được xem là ứng viên sáng giá thay thế CEO Tim Cook, người giữ vai trò cao nhất tại Apple từ năm 2011. Ở tuổi 50, Ternus là thành viên trẻ nhất trong ban điều hành. Thời gian gần đây, ông được trao nhiều quyền hơn.

Việc Desai quản lý đội ngũ thể chất của Blahnik diễn ra sau cuộc điều tra nội bộ. Trước đó, Blahnik bị một cựu nhân viên khởi kiện với cáo buộc hành vi không phù hợp, tạo ra môi trường làm việc độc hại.

Theo kế hoạch, Desai sẽ báo cáo công việc cho Cue. Điều này nhấn mạnh tham vọng của công ty nhằm gia nhập mảng kinh doanh sức khỏe. Năm 2020, hãng lần đầu ra mắt Fitness+, dịch vụ cung cấp video tập thể dục và chương trình chăm sóc sức khỏe.

Trong khi đó, gói Health+ sắp ra mắt sẽ tích hợp AI, cho phép người dùng quản lý sức khỏe thông qua khuyến nghị dinh dưỡng, tập luyện và giấc ngủ cá nhân hóa. Apple dự kiến ra mắt dịch vụ này vào năm 2026.