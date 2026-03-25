Apple ra nền tảng quản trị doanh nghiệp miễn phí

Apple Business tích hợp quản lý thiết bị, email doanh nghiệp và quảng cáo trên Maps vào một nền tảng miễn phí.

Gói dịch vụ sẽ ra mắt ngày 14/4 và có tùy chọn miễn phí. Ảnh: Apple Insider.

Tối 24/3, Apple công bố Apple Business - nền tảng dịch vụ tổng hợp mới dành cho doanh nghiệp ở mọi quy mô. Dịch vụ chính thức mở cửa ngày 14/4 tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, được cung cấp miễn phí.

Đây là nền tảng thay thế cùng lúc 3 dịch vụ hiện có gồm Apple Business Essentials, Apple Business Manager và Apple Business Connect. Sau ngày 14/4, 3 dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động. Apple cho biết dữ liệu từ Business Connect tự động chuyển sang Apple Business khi ra mắt. Khách hàng của Business Essentials cũng sẽ không còn bị tính phí quản lý thiết bị hàng tháng.

"Apple Business là bước tiến lớn trong cam kết nhiều thập kỷ của chúng tôi nhằm giúp các công ty ở mọi quy mô khai thác sức mạnh của sản phẩm Apple để vận hành và phát triển", Susan Prescott, Phó chủ tịch phụ trách Marketing Doanh nghiệp và Giáo dục của Apple, cho biết.

Bà Prescott nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Apple tập hợp các tính năng kinh doanh mạnh nhất vào một nền tảng duy nhất, đơn giản và bảo mật.

Apple Business tập trung vào 3 nhóm tính năng chính. Đầu tiên là quản lý thiết bị di động tích hợp sẵn. Tính năng này trước đây thuộc gói Apple Business Essentials. Doanh nghiệp cấu hình thiết bị, phân quyền nhân viên và triển khai ứng dụng từ một giao diện duy nhất. Tính năng Blueprints cho phép thiết lập trước cấu hình và ứng dụng. Nhân viên nhận máy mới không cần thao tác cài đặt thủ công.

Hệ thống hỗ trợ tạo tài khoản Apple được quản lý tự động cho nhân viên mới, kết nối với các dịch vụ xác thực phổ biến. Dữ liệu cá nhân và dữ liệu công việc trên cùng một thiết bị được tách biệt bằng mã hóa riêng.

Nhóm thứ hai là bộ công cụ cộng tác nội bộ. Apple Business cung cấp email, lịch và danh bạ nhân viên tích hợp hoàn toàn. Doanh nghiệp có thể sử dụng tên miền riêng hoặc mua mới ngay trong nền tảng. Hệ thống tích hợp tính năng ủy quyền lịch và thư mục công ty. Nhân viên dễ dàng kết nối với nhau qua thẻ liên lạc cá nhân và nhóm công việc.

Nhóm thứ ba là các công cụ tiếp cận khách hàng. Từ mùa hè năm nay, doanh nghiệp tại Mỹ và Canada có thể đặt quảng cáo trực tiếp trên Apple Maps. Quảng cáo xuất hiện khi người dùng tìm kiếm địa điểm. Quảng cáo cũng hiển thị trong mục Suggested Places - gợi ý địa điểm dựa trên xu hướng gần đó và lịch sử tìm kiếm. Tất cả quảng cáo được gắn nhãn rõ ràng để đảm bảo minh bạch.

Apple nhấn mạnh tính năng quảng cáo này tuân theo nguyên tắc bảo mật của hãng. Vị trí người dùng và hành vi tương tác với quảng cáo không được liên kết với tài khoản Apple. Dữ liệu cá nhân lưu trên thiết bị và không được chia sẻ với bên thứ ba.

Ngoài quảng cáo, Apple Business tích hợp bộ công cụ quản lý thương hiệu từng có trong Apple Business Connect. Doanh nghiệp tùy chỉnh thẻ địa điểm trên Maps với ảnh, giờ mở cửa và ưu đãi đặc biệt. Thương hiệu cũng hiển thị trong ứng dụng Mail, Wallet và trên màn hình thanh toán Tap to Pay trên iPhone.

Một ứng dụng đồng hành Apple Business sẽ cho phép nhân viên cài ứng dụng công việc và gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ điện thoại. Ứng dụng này yêu cầu iOS 26, iPadOS 26 hoặc macOS 26.