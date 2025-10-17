Điều Apple muốn với dây đeo 1,7 triệu đồng

Tuy không mới tại châu Á, dây đeo 60 USD của Apple cho iPhone 17 có thể giúp lan rộng xu hướng thời trang công nghệ trên toàn cầu.

Dây đeo Crossbody Strap của Apple khi gắn vào iPhone Air. Ảnh: Bloomberg.

Khi ra mắt dòng iPhone 17 và iPhone Air, Apple gây chú ý bằng cách công bố phụ kiện mới, cho phép người dùng đeo điện thoại chéo bụng như túi xách.

Theo Bloomberg, phụ kiện giá 60 USD (gần 1,7 triệu đồng ở Việt Nam) thu hút sự tò mò tại Mỹ, đặc biệt với những người mới tiếp cận xu hướng thời trang kết hợp tính năng (fashion-meets-function).

Trái ngược với Mỹ, ý tưởng này không còn mới tại châu Á, nơi Apple đối mặt sức ép cạnh tranh gay gắt. Nếu bắt kịp xu hướng và cải thiện tính năng, Táo khuyết có thể biến dây đeo điện thoại trở thành xu hướng toàn cầu.

Apple có gia nhập muộn?

Trong nhiều năm, người dùng châu Á dễ dàng lựa chọn dây đeo chéo cho smartphone với nhiều màu sắc, giá cả phải chăng tại các khu chợ, trung tâm thương mại.

Trên thực tế, dây đeo Crossbody Strap của Apple không mấy đột phá. Phụ kiện có phần bình thường, hỗ trợ móc treo hoặc tấm chắn cổng kết nối, có thể tương thích hầu hết ốp lưng điện thoại.

Để so sánh, dây đeo Apple dùng nút cài để cố định vào móc treo. Hãng cho biết đầu nối này hoạt động tốt nhất với một số loại ốp lưng do chính công ty sản xuất.

Một dây đeo điện thoại từ hãng Wego (Nhật Bản). Ảnh: Bloomberg.

Các màu sắc của dây đeo Apple hiện còn khá hạn chế, chỉ phù hợp màu mặt lưng của iPhone 17 hoặc iPhone Air. Nếu muốn thiết kế khác, người mua chỉ có thể lựa chọn phụ kiện bên thứ ba.

Topologie, hãng phụ kiện có trụ sở tại Hong Kong, ra mắt dây đeo chéo cho iPhone vào năm 2019, lấy cảm hứng từ bộ môn leo núi. Từ đầu năm đến nay, doanh số công ty tăng hơn 50%, đạt gần 700.000 sản phẩm.

Với giá khởi điểm 28 USD , dây đeo có hơn 10 màu sắc và chất liệu như polyester, cao su đàn hồi, dây vải mềm và dây da.

“Chúng tôi khá ngạc nhiên khi Apple ra mắt dây đeo muộn như vậy”, Carlos Granon, nhà sáng lập của Topologie, nói về dây đeo của Táo khuyết cho iPhone mới.

Lý do dây đeo thành xu hướng

Ngoài Topologie, các hãng bán lẻ lớn như Muji cũng tung ra sản phẩm tương tự. Theo Granon, khoảng 65% khách hàng của Topologie là phụ nữ, độ tuổi 20-40.

Theo Granon, việc kích thước smartphone ngày càng tăng, chiếm nhiều không gian túi xách khiến nhiều phụ nữ chọn đeo chéo điện thoại. Khi smartphone còn tích hợp ví điện tử hay chìa khóa kỹ thuật số, dây đeo còn tăng tính hữu dụng.

Sự phổ biến của dây đeo giúp Topologie mở rộng tại nhiều thị trường, với khoảng 30 cửa hàng chủ lực trên toàn cầu, bao gồm Paris (Pháp) và Tokyo (Nhật Bản). Thương hiệu cũng mở cửa hàng đầu tiên tại New York (Mỹ) vào cuối năm 2024.

Các công ty khác cũng bắt kịp xu hướng dây đeo điện thoại. Thương hiệu Hong Kong khác là Casetify cũng bán dây đeo chéo từ cuối năm 2020.

Theo đại diện hãng, dòng sản phẩm này chiếm khoảng 4% doanh thu. Tuy hầu hết thiết kế hướng đến phụ nữ, Casetify vẫn có một số sản phẩm dành cho nam giới.

Một mẫu dây đeo điện thoại của Topologie. Ảnh: Bloomberg.

Đây không phải lần đầu xu hướng thời trang công nghệ châu Á lan ra thế giới. Vào tháng 4, Motorola trình làng tai nghe đính pha lê Swarovski, lấy cảm hứng từ dạng sản phẩm chụp tai do Huawei (Trung Quốc) ra mắt năm 2023.

Theo Bloomberg, đây cũng là thách thức lâu đời của các hãng công nghệ, nhằm thiết kế sản phẩm cho phụ nữ nhưng không quá nữ tính hoặc phải thu nhỏ phần cứng.

“Nhìn lại vài năm trước, bạn sẽ thấy xu hướng này tập trung nhiều hơn vào nam giới, nhưng điều quan trọng là phải phát triển và phục vụ tất cả phân khúc.

Chúng tôi đang cố gắng cân bằng sản phẩm cho nhiều đối tượng, điều quan trọng là quan điểm thay vì giới tính. Chúng tôi thấy nam giới sẵn lòng quan tâm những sản phẩm này”, Ruben Castano, Phó chủ tịch Thiết kế tại Motorola, chia sẻ.

Đồng quan điểm, Granon cho biết tâm lý đang thay đổi, ngày càng nhiều nam giới châu Á sử dụng dây đeo chéo điện thoại.

Dù chậm trễ, việc Apple ra mắt dây đeo iPhone có thể giúp phổ cập phụ kiện trên toàn cầu, tương tự cách AirPods biến tai nghe không dây thành món thời trang phổ biến.

“Tôi tin mọi thứ sẽ nhanh chóng thay đổi khi Apple giới thiệu sản phẩm này”, Granon nói.