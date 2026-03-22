Apple ngược dòng tại Trung Quốc

  • Chủ nhật, 22/3/2026 20:03 (GMT+7)
Bất chấp thị trường khó khăn, doanh số iPhone đầu năm nay tại Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

iPhone 17 mẫu cơ bản. Ảnh: Mint.

Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, doanh số smartphone tại Trung Quốc trong 9 tuần đầu năm 2026 giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Điểm sáng hiếm hoi đến từ Apple với doanh số cùng giai đoạn tăng 23%. Lý do khiến Apple ngược dòng đến từ chương trình giảm giá trên các trang thương mại điện tử, kết hợp việc iPhone 17 dòng cơ bản đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp từ chính phủ.

Các nhà phân tích cho rằng với khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng mạnh mẽ, Apple có lợi thế tốt để vượt qua khủng hoảng bộ nhớ hiện tại.

"Trong khi các hãng smartphone Android báo hiệu khả năng tăng giá, Apple khó làm điều tương tự, thay vào đó sẽ chấp nhận giảm lợi nhuận để gánh chịu một phần chi phí, đồng thời tận dụng tình hình để mở rộng thị phần", báo cáo từ Counterpoint cho biết.

Khác với Apple, những đối thủ đến từ Trung Quốc không dễ học hỏi điều này. Để đối phó, Oppo và Vivo buộc phải tăng giá một số smartphone từ tháng 3.

Động thái trên giúp công ty đánh giá phản ứng của người dùng về việc tăng giá, trước khi ra mắt và định giá sản phẩm tiếp theo. Nếu tăng giá ảnh hưởng đáng kể đến doanh số, các hãng vẫn còn thời gian điều chỉnh.

Riêng Huawei, việc phụ thuộc vào nhà cung cấp trong nước giúp hãng tối ưu chi phí tốt hơn, bởi đối tác nội địa thường ra giá thấp hơn nhà cung cấp quốc tế. Theo Counterpoint, Huawei có thể tận dụng cơ hội để giành thị phần trong phân khúc tầm trung và cao cấp.

Doanh số smartphone tại Trung Quốc trong 9 tuần đầu năm 2026 và 2025. Ảnh: Counterpoint Research.

Với toàn thị trường Trung Quốc, tuy chính phủ điều chỉnh chính sách trợ giá từ đầu năm, tác động từ những thay đổi còn hạn chế khi nhu cầu khá yếu.

"Chương trình khuyến mãi Tết Nguyên đán của các thương hiệu Trung Quốc giúp doanh số tháng 2 tăng vọt so với tháng 1, nhưng giá bộ nhớ tăng cao lại hạn chế quy mô, khiến doanh số kỳ nghỉ lễ và 3 tuần trước đó vẫn giảm 2% so với năm ngoái", các nhà phân tích từ Counterpoint Research nhấn mạnh.

Xét giai đoạn tiếp theo, thị trường smartphone Trung Quốc dự kiến vẫn chịu áp lực từ tháng 3 đến tháng 5, trong khi có thể cải thiện vào đầu tháng 6 nhờ lễ hội mua sắm 618.

Giới phân tích cho rằng tình trạng tăng giá bộ nhớ có thể kéo dài suốt năm 2026, buộc các hãng smartphone cân nhắc quyết định khó khăn giữa chi phí, lợi nhuận và mục tiêu doanh số. Những thương hiệu phụ thuộc vào phân khúc giá rẻ có thể chịu lỗ đáng kể trong ngắn hạn.

Phúc Thịnh

