Apple lại đón tin buồn

Apple tiếp tục mất thêm nhân sự chủ chốt khi Ke Yang, lãnh đạo nhóm phát triển tìm kiếm AI đã rời công ty để sang Meta, phản ánh sự hỗn loạn trong chiến lược phát triển tại công ty.

Bộ phận phát triển AI của Apple tiếp tục mất nhân sự chủ chốt. Ảnh: Reuters.

Ke Yang, người đứng đầu nhóm phát triển công nghệ tìm kiếm AI tại Apple, sẽ rời công ty để chuyển sang Meta. Đây là một trong những vụ thay đổi nhân sự đáng chú ý nhất của bộ phận trí tuệ nhân tạo của Táo khuyết trong năm nay.

Theo nguồn tin thân cận, Yang gần đây được bổ nhiệm làm trưởng nhóm Answers, Knowledge and Information (AKI), đơn vị đang phát triển các tính năng giúp trợ lý ảo Siri có khả năng truy xuất thông tin từ web, tương tự ChatGPT. Dự án này là một phần trong kế hoạch nâng cấp Siri, dự kiến ra mắt vào tháng 3/2026, nhằm thúc đẩy mảng AI đang gặp nhiều thách thức của Apple.

Nhóm AKI đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến cho Siri khả năng xử lý yêu cầu phức tạp hơn, bao gồm khai thác dữ liệu cá nhân của người dùng. Những tính năng này được kỳ vọng giúp Apple cạnh tranh tốt hơn với OpenAI, Perplexity và Google Gemini trong lĩnh vực tìm kiếm hỗ trợ AI, mảng đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng và giới công nghệ.

Trước khi đảm nhận vị trí lãnh đạo AKI, Yang phụ trách các bộ phận liên quan đến công nghệ tìm kiếm trong nhóm này và báo cáo trực tiếp cho John Giannandrea, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách AI và máy học của Apple. Ông thay thế Robby Walker, người từng dẫn dắt AKI trước khi rời công ty. Đại diện của Apple và Meta hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Sự ra đi của Ke Yang tiếp nối làn sóng nhân sự cấp cao rời bộ phận AI của Apple trong thời gian gần đây. Khoảng 10 thành viên trong nhóm Apple Foundation Models, bao gồm cả nhà khoa học hàng đầu Ruoming Pang đã rời công ty để gia nhập Meta, nơi đang xây dựng nhóm nghiên cứu mới mang tên Superintelligence Labs.

Trong vài tháng qua, nhiều nhà nghiên cứu AI của Apple cũng xin từ chức để chuyển sang các công ty khác. Sam Wiseman, nhà nghiên cứu cấp cao đã gia nhập Reflection AI, trong khi Chong Wang đã chuyển sang Meta vào đầu tháng 10. Trước đó, vào tháng 8, Meta cũng tuyển dụng Frank Chu, một lãnh đạo kỳ cựu trong nhóm phát triển AI của nhà sản xuất iPhone.

Những biến động này là dấu hiệu cho thấy sự bất ổn trong chiến lược của Apple, giữa lúc công ty đang nỗ lực bắt kịp tốc độ phát triển của OpenAI và Google trong lĩnh vực AI tạo sinh. Theo Bloomberg, Apple đang xem xét tìm kiếm nhân sự từ bên ngoài để thay thế vị trí của Giannandrea. Sau khi Yang rời đi, nhóm AKI sẽ được bàn giao cho Benoit Dupin, Phó Giám đốc phụ trách hạ tầng máy học của Apple.