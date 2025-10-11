Chiến lược mới của Apple

Sau thất bại của Vision Pro, Apple chọn hướng đi giống Meta khi phát triển kính thông minh truyền thống, mong muốn tiếp cận nhiều người dùng hơn.

Apple Vision Pro. Ảnh: Bloomberg.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết Apple không còn ưu tiên phát triển phiên bản kính Vision Pro mỏng nhẹ hơn. Thay vào đó, công ty dành nguồn lực cho dự án kính thông minh tích hợp AI.

Theo Gurman, Apple đặt mục tiêu ra mắt kính thông minh thiết kế giống Meta vào năm 2027. Đến 2028, hãng có thể trình làng phiên bản tích hợp màn hình.

Sau thất bại của Vision Pro, giới chuyên gia nhận định đây là hướng tiếp cận hợp lý từ Apple, đặc biệt khi kính thông minh dần phổ biến trong năm 2025. Dù vậy, công ty vẫn đối mặt nhiều rủi ro xoay quanh thị trường và tầm nhìn dài hạn.

Chấp nhận "hạ mình"

Theo Wired, Vision Pro được xem là thất bại về doanh số. Với giá 3.500 USD , thiết bị quá đắt, cồng kềnh, tạo cảm giác cô lập và không có nhiều ứng dụng.

Trước đây, Apple vẫn có nhiều động thái tăng đầu tư cho Vision Pro, chẳng hạn như phát triển phiên bản mỏng nhẹ, giá rẻ hơn. Tuy nhiên, tin đồn mới nhất cho thấy chiến lược đã thay đổi, Táo khuyết dường như chuyển hướng sang kính thông minh đơn giản hơn.

Nếu gia nhập thị trường, Apple sẽ chịu tình cảnh tụt lại sau đối thủ với khoảng cách đáng kể. Giới phân tích cho rằng đây là động thái “bất thường” với một công ty nổi tiếng kiên nhẫn.

“Dường như Apple đang quay cuồng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, họ có cảm giác bị tụt lại so với thị trường”, nhà phân tích công nghệ Michael Gartenberg, từng giữ vị trí giám đốc marketing tại Apple, chia sẻ.

Một mẫu kính thông minh của Meta. Ảnh: Bloomberg.

Theo Gartenberg, bản thân Apple hiểu rằng họ không thể đứng ngoài cuộc bởi đây là mối đe dọa tiềm tàng iPhone. Việc sở hữu thiết bị đeo trước mắt với khả năng gọi điện, chụp ảnh, quay video, tương tác bằng AI có thể khiến người dùng ít rút điện thoại ra khỏi túi.

“Apple sẽ không muốn tương lai của iPhone chỉ là chiếc điện thoại nằm yên trong túi”, Gartenberg nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, nhà phân tích Anshel Sag từ Moor Insights & Strategy cho rằng dù quan tâm và có nhiều dự án phát triển kính thông minh, Apple chưa kịp thích ứng các thay đổi của thị trường.

“Tôi cho rằng chiến lược của họ không đặt kính thông minh làm nền tảng như Meta.

Apple muốn nhắm đến khách hàng doanh nghiệp, yêu cầu thiết bị có độ phân giải màn hình và chất lượng cao hơn. Điều đó không thể áp dụng cho kính thông minh, ít nhất trong tương lai gần”, Sag chia sẻ.

Vẫn còn cơ hội

Apple đã phải trả giá đắt khi đi sai hướng. Ước tính cho thấy công ty chi đến 33 tỷ USD cho dự án, trong khi doanh số Vision Pro đến nay chưa đến một triệu chiếc.

Kể cả khi phổ biến hơn, Vision Pro chỉ có thể mang về từ 10% số tiền đầu tư. Tất nhiên, các sản phẩm còn lại sẽ “gánh” bớt chi phí, song đây không phải kết quả Apple kỳ vọng.

CEO Tim Cook từng dự đoán điều này từ năm 2016. Trong cuộc phỏng vấn về sự phát triển của thực tế tăng cường (AR) và thiết bị liên quan, ông cho rằng hầu hết người dùng sẽ không chấp nhận việc “bị bọc trong một thứ gì đó... bởi chúng ta cơ bản là những người thích giao tiếp xã hội”.

Trên thực tế, người dùng hiện nay thích đeo sản phẩm giống kính mắt thông thường, tích hợp công nghệ phục vụ các nhu cầu thực tế. Đó không phải xem phim trên trần nhà, làm việc qua màn hình ảo trên máy bay như tầm nhìn của Vision Pro.

CEO Mark Zuckerberg giới thiệu kính mới của Meta hồi tháng 9. Ảnh: Bloomberg.

Theo Wired, việc Apple gia nhập thị trường kính thông minh năm 2027 có thể khá muộn. Từng thành công với một số thiết bị tuy chậm chân hơn đối thủ, song Táo khuyết cần đảm bảo nghiên cứu kỹ mong muốn từ người dùng, tránh lặp lại sai lầm như Vision Pro.

Apple cũng không hoàn toàn từ bỏ Vision Pro. Dựa trên tin đồn, công ty có thể quay lại thiết bị sau khi hoàn tất dự án kính thông minh.

Trong khi Gartenberg nhận định khả năng Apple giảm giá Vision Pro để tiếp cận nhiều người khá thấp, Sag cho rằng vẫn có điểm tích cực.

Cụ thể, ông chỉ ra sự bùng nổ của máy chơi game console. Thay vì khiến thị trường PC chững lại, sự phổ biến và duy trì của console thực sự thúc đẩy doanh số PC, khi nhiều người muốn chơi game và nâng cấp máy theo thời gian.

Sag dự đoán xu hướng tương tự có thể diễn ra với kính thông minh. Mọi người có thể khởi đầu với loại kính có gọng cơ bản, sau đó chuyển sang các phiên bản cồng kềnh, nhiều tính năng hơn.

“Các thiết bị rẻ, đơn giản sẽ tiếp cận lượng khách hàng lớn nhất, nhưng sẽ có nhiều người muốn nâng cấp trải nghiệm này”, Sag nhấn mạnh.