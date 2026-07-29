Apple là công ty thứ 2 trên thế giới làm được điều này

Vốn hóa thị trường của Apple lần đầu tiên vượt 5.000 tỷ USD, qua đó trở thành công ty thứ 2 trong lịch sử đạt cột mốc này, sau Nvidia.

Trong phiên 28/7 (giờ Mỹ), cổ phiếu Apple có thời điểm tăng lên 342,89 USD/cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường của hãng lên khoảng 5.036 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 28/7 (giờ Mỹ), cổ phiếu Apple có thời điểm tăng lên 342,89 USD /đơn vị, đưa vốn hóa thị trường của hãng lên khoảng 5.036 tỷ USD . Tuy nhiên, đến cuối phiên, đà tăng thu hẹp, cổ phiếu chỉ còn tăng 0,72% lên 339,33 USD /cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 4.980 tỷ USD , theo Reuters.

Apple đã trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới hồi đầu tháng này. Cột mốc này giúp Apple vượt qua Nvidia - công ty từng giữ vị trí số một kể từ tháng 6/2025 và cũng là doanh nghiệp đầu tiên trong lịch sử vượt mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD .

Với đà tăng trong phiên giao dịch vừa qua, Apple trở thành công ty thứ hai trên thế giới đạt đến cột mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD .

Trong khi đó, cổ phiếu Nvidia tăng 0,53% trong phiên 28/7, lên 197,63 USD /cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường của hãng lên khoảng 4.780 tỷ USD .

Apple được hưởng lợi từ nhu cầu tiêu dùng mạnh đối với các sản phẩm của mình, đồng thời lựa chọn không tham gia vào cuộc đua chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) mà nhiều "ông lớn" công nghệ đang theo đuổi. Chiến lược này giúp Apple tránh được áp lực dòng tiền và gánh nặng nợ vay phát sinh từ các khoản đầu tư rất lớn vào hạ tầng AI.

Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Apple đã tăng khoảng 25%, vượt trội so với các doanh nghiệp công nghệ thuộc nhóm "Magnificent Seven" khác như Nvidia, Meta, Alphabet hay Microsoft.

Thay vì tự xây dựng các mô hình AI quy mô lớn, Apple tận dụng công nghệ AI của Google để cung cấp các tính năng mới, bao gồm phiên bản Siri được nâng cấp. Cách tiếp cận này giúp hãng tránh phải chi hàng chục tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ AI.

Theo các nhà phân tích, quyết định giữ nguyên giá iPhone trong đợt ra mắt sản phẩm tháng trước, trong khi tăng giá MacBook và iPad, cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu mua iPhone. Nhiều người tiêu dùng đã tranh thủ mua thiết bị trước khi giá dự kiến tăng vào cuối năm nay.

Cũng trong ngày 28/7, Apple thông báo triển khai chương trình cho thuê thiết bị tại Mỹ thông qua công ty thanh toán Klarna. Chương trình này cho phép khách hàng có thể sở hữu thiết bị với hình thức trả góp hàng tháng, từ 17,99 USD /tháng đối với iPhone, 11,99 USD /tháng đối với Apple Watch hoặc iPad và 24,99 USD /tháng đối với máy tính Mac.

Ông Dipanjan Chatterjee, Phó chủ tịch kiêm chuyên gia phân tích chính của Forrester, nhận định Apple đã không chạy theo cuộc đua chi tiêu cho AI mà đặt cược vào trải nghiệm khách hàng. Đây chính là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp.

Theo ông, chương trình cho thuê thiết bị mới là một bước đi thông minh vì không làm giảm giá bán iPhone, nhưng thay đổi cách người tiêu dùng cảm nhận về chi phí, từ đó biến khoản thanh toán lớn ban đầu thành mức chi trả hàng tháng ổn định và dễ chấp nhận hơn.

Apple dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào ngày 30/7 (giờ Mỹ). Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu quý của hãng sẽ tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.