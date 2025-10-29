Apple kiện nhân viên Oppo

Một cựu kiến trúc sư hệ thống cảm biến của Apple Watch bị nghi ngờ đánh cắp bí mật của công ty và cung cấp cho Oppo.

Một cửa hàng Oppo ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Hãng smartphone Trung Quốc Oppo đã tuyển dụng một cựu kỹ sư Apple Watch. Người này từng bị cáo buộc lấy cắp bí mật thương mại từ công ty cũ và sau đó trình bày thông tin đó trước hàng trăm nhân viên Oppo, theo hồ sơ tòa án Apple nộp vào tuần trước.

Vào tháng 8, Apple cáo buộc cựu nhân viên Chen Shi đã đánh cắp thông tin công nghệ nội bộ liên quan đến Apple Watch và bước vào cuộc chiến pháp lý với Oppo. Táo Khuyết cho rằng Oppo đang cố tình che giấu thông tin, trong khi hãng điện thoại Trung Quốc phủ nhận việc tiếp nhận bất kỳ bí mật thương mại nào.

Chen Shi bị phát hiện đã công bố về công nghệ cảm biến, cũng như cái nhìn nội bộ về quy trình phát triển và kế hoạch sản phẩm tương lai của Apple trong một buổi thuyết trình có tiêu đề “Triết lý và phương pháp R&D phần cứng cảm biến của Apple”. Dòng giới thiệu cho buổi họp ghi: “Bạn có tò mò về cách Apple phát triển các cảm biến của họ không?”.”

Apple cho biết bài trình bày bao gồm các slide được lấy trực tiếp từ tài liệu nội bộ, và Shi đã trả lời các câu hỏi cụ thể liên quan đến thiết kế cảm biến. Oppo bị cáo buộc đã khuyến khích nhân viên mới của mình chia sẻ những thông tin bí mật này.

Chi tiết buổi thuyết trình được cung cấp. Ảnh: MacRumors.

Ngoài ra, Apple cho biết chưa nhận được đầy đủ các tài liệu hoặc báo cáo giám định thiết bị yêu cầu từ đối phương để xác định mức độ của hành vi đánh cắp dữ liệu bị cáo buộc. Công ty trình bày rằng Tiến sĩ Shi đã có cơ hội xóa thông tin khỏi hệ thống của Oppo sau khi vụ kiện ban đầu được nộp lên.

Apple yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm nhằm ngăn Shi tiếp tục tiết lộ thông tin, và Oppo phát triển các sản phẩm dựa trên công nghệ của hãng. Đơn cáo buộc cũng đề nghị cách ly các nhân viên đã tiếp xúc với bí mật thương mại và loại họ khỏi bất kỳ hoạt động phát triển công nghệ cạnh tranh nào.

Phía Oppo cho biết đã tiến hành rà soát toàn diện các hệ thống Shi đã truy cập, và “không có dấu hiệu nào cho thấy đã nhận được bất kỳ bí mật thương mại nào” từ ông. Công ty khẳng định bài thuyết trình của Shi chỉ đề cập đến “các nguyên lý kỹ thuật chung”, không bao gồm thông tin lấy từ Apple.

Ông Shi đã đồng ý tham gia phiên lấy lời khai, nhưng yêu cầu gia hạn và ban hành lệnh bảo vệ vì một chẩn đoán bệnh lý gần đây. Tòa án đã ra lệnh yêu cầu Oppo phải cung cấp các tài liệu mà Apple yêu cầu trước ngày 31/10.

Trước khi rời Apple, Shi đã tải xuống 63 tập tin từ thư mục Box được bảo vệ và chuyển chúng vào một ổ USB. Theo báo cáo, Shi còn tham gia hàng chục cuộc họp riêng với các thành viên trong nhóm kỹ thuật Apple Watch để tìm hiểu về các dự án nghiên cứu của họ trước khi rời công ty.

Oppo hiện là một trong những hãng smartphone hàng đầu tại Trung Quốc, xuất xưởng 10,7 triệu thiết bị trong quý II, chiếm 15,5% thị phần nội địa và xếp vị trí thứ ba sau Huawei và Vivo. Công ty bước chân vào thị trường đồng hồ thông minh vào năm 2020, tức muộn hơn Apple Watch khoảng 5 năm.