Apple có thể gây bất ngờ

Hãng dự kiến nâng cấp mạnh các dòng sản phẩm phổ biến trong năm 2027, với AirPods tích hợp camera và iPhone gập thế hệ 2.

Tai nghe AirPods Pro 3. Ảnh: The Verge.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple có kế hoạch ra mắt 3 thiết bị nổi bật trong năm 2027, gồm AirPods tích hợp camera, iPhone màn hình gập thế hệ 2 và mẫu iPhone đặc biệt, kỷ niệm 20 năm dòng smartphone này xuất hiện trên thị trường.

Trong khi AirPods với camera được kỳ vọng giúp Táo khuyết thâm nhập thị trường phần cứng AI, 2 mẫu iPhone còn lại cũng có nhiều chi tiết đáng chú ý.

"Đây là một phần trong làn sóng ra mắt sản phẩm lớn nhất của Apple từ trước đến nay... Các thiết bị dự kiến tạo đà tăng trưởng cho công ty trong năm đầu tiên dưới quyền CEO John Ternus, người sẽ nhậm chức vào ngày 1/9", nhà phân tích Mark Gurman cho biết.

Tham vọng với AirPods tích hợp camera

Tin đồn cho biết cả 3 thiết bị đã bước vào giai đoạn phát triển nâng cao trong những tháng gần đây. Hồi tháng 5, Bloomberg đưa tin các nguyên mẫu AirPods với camera đã gần hoàn thiện về phần cứng và phần mềm.

Phiên bản mới của AirPods sẽ trở thành thiết bị đeo tập trung AI đầu tiên của Apple. Thay vì chụp ảnh hay quay video, camera trên tai nghe sẽ hoạt động như cảm biến cung cấp ngữ cảnh cho trợ lý Siri.

Theo Gurman, người dùng có thể hỏi Siri về vật thể và môi trường xung quanh, ví dụ như nên nấu món gì cho bữa tối trong lúc nhìn vào nguyên liệu thức ăn trên bàn.

Có tên mã B798, sản phẩm ban đầu dự kiến ra mắt năm nay, song đã bị hoãn do những khó khăn về phần mềm AI. Apple phải xây dựng mô hình có khả năng nhận diện vật thể trong môi trường xung quanh người dùng.

John Ternus sẽ nhậm chức CEO Apple từ ngày 1/9. Ảnh: Bloomberg.

Cây viết từ Bloomberg lưu ý thời điểm ra mắt các sản phẩm vẫn có thể thay đổi. Tại WWDC 2026, Apple đã ra mắt tính năng tương tự cho kính Vision Pro, song việc tích hợp thành công lên AirPods lại quan trọng hơn nhiều.

"AirPods với camera sẽ củng cố nỗ lực của Apple với hệ thống Trí thông minh Thị giác (Visual Intelligence), công nghệ phân tích hình ảnh và cung cấp ngữ cảnh tức thì.

Công ty đã biến Visual Intelligence thành trọng tâm của Siri AI và iOS 27, đưa chức năng này vào ứng dụng Camera", Gurman viết.

AirPods với camera sẽ có thiết kế khá giống AirPods Pro. Hãng còn tích hợp đèn báo khi dữ liệu được gửi lên đám mây, đồng thời nghiên cứu việc sử dụng camera để nhắc nhở theo ngữ cảnh, cải thiện khả năng dẫn đường đi bộ.

Tuy nhiên, AirPods chỉ là một phần trong nỗ lực thâm nhập thị trường phần cứng AI. Apple còn phát triển kính thông minh với tên mã N50. Thiết bị dự kiến ra mắt cuối năm sau, cạnh tranh với các model từ Meta, trang bị camera tiên tiến hơn để chụp ảnh và quay video.

Tham vọng với iPhone gập

Tháng 9 năm nay, Apple dự kiến trình làng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Theo Bloomberg, công ty dự kiến tiếp tục ra mắt thế hệ thứ 2 vào năm 2027, mang tên mã nội bộ V78.

"Lịch trình trên cho thấy iPhone gập là dòng sản phẩm quan trọng, cần được cập nhật hàng năm", Gurman cho biết.

Apple cũng đang tích cực phát triển mẫu iPhone đặc biệt, kỷ niệm 20 năm ra mắt thế hệ đầu tiên. Dựa trên tin đồn, sản phẩm sở hữu màn hình gần tràn viền, mặt kính cong bao quanh các cạnh.

Phiên bản iPhone kỷ niệm có tên mã V73 và V74, là bản kế nhiệm của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max với kích thước màn hình tương tự (lần lượt 6,3 và 6,9 inch). Cả 2 dự kiến trang bị chip xử lý A21 trên tiến trình 2 nm, có tên mã Naxos.

Samsung Galaxy Z Fold7. Ảnh: Bloomberg.

Với iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone gập đời đầu, các sản phẩm dự kiến dùng chip A20 Pro, tên mã Borneo. Trong khi đó, model tiêu chuẩn (dự kiến ra mắt đầu năm 2027) sẽ dùng chip A20 cơ bản, tên mã Banda.

Phiên bản kế nhiệm của iPhone 18 cũng đang được phát triển, dự kiến tích hợp chip A21 tiêu chuẩn với tên mã nội bộ Nimos.

Sang năm 2028, cây viết từ Bloomberg tiết lộ dòng iPhone cao cấp sẽ chuyển sang quy trình sản xuất chip 1,4 nm. Apple chủ yếu vẫn hợp tác sản xuất chip với TSMC, song đang xem xét khả năng làm việc cùng Intel cho một số công đoạn.

Theo MacRumors, iPhone 17 Pro hiện sử dụng tiến trình 3 nm thế hệ thứ 3 (N3P). Bản thân TSMC đã nghiên cứu quy trình 1,4 nm trong vài năm. So với 2 nm, công nghệ 1,4 nm dự kiến cho hiệu năng cao hơn 15%, hoặc giữ nguyên hiệu năng nhưng tiết kiệm năng lượng hơn 30%.

Intel cũng đang phát triển quy trình 1,4 nm, dự kiến sản xuất hàng loạt vào 2028. Một số tin đồn cho biết chip của Intel sẽ trang bị trên dòng iPhone tiêu chuẩn năm 2028.