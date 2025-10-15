Sắp có 3 đồ Apple hoàn toàn mới sản xuất tại Việt Nam

Apple có kế hoạch sản xuất máy tính bảng Home Hub và robot để bàn tại Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng lớn trong mảng thiết bị nhà thông minh của ông lớn công nghệ Mỹ.

Máy tính bảng Home Hub của Apple sẽ tương tự như Amazon Echo Show 8. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, 2 sản phẩm mới thuộc dòng thiết bị nhà thông minh, gồm máy tính bảng Home Hub và robot để bàn đang được lên kế hoạch sản xuất tại Việt Nam. Đây là bước tiến mới trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc của tập đoàn công nghệ Mỹ.

Nguồn tin cho biết Home Hub, thiết bị đóng vai trò trung tâm điều khiển nhà thông minh sẽ được lắp ráp bởi BYD tại Việt Nam. BYD vốn là đối tác lâu năm trong chuỗi cung ứng của Apple, sẽ đảm nhiệm khâu lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói cuối cùng. Ngoài ra, công ty này cũng có thể mở rộng sản xuất một số mẫu iPad tại Việt Nam.

Apple đặt mục tiêu ra mắt Home Hub vào tháng 3/2026, với mức giá khoảng 350 USD , cao hơn HomePod thế hệ hai và các thiết bị tương tự từ Amazon hay Google. Sản phẩm được thiết kế với màn hình cảm ứng khoảng 7 inch, hỗ trợ nhận diện khuôn mặt và thay đổi nội dung hiển thị theo khoảng cách người dùng.

Theo Bloomberg, có 2 phiên bản Home Hub gồm mẫu có tên mã J490 gắn trên đế loa và mẫu J491 có thể treo tường. Cả 2 đều tích hợp camera FaceTime và hệ điều hành tùy chỉnh cho phép điều khiển các thiết bị trong hệ sinh thái Apple. Sản phẩm này là cầu nối giữa iPad và HomePod, hướng đến vai trò “trung tâm điều phối” trong ngôi nhà thông minh.

Bên cạnh Home Hub, Apple cũng đang phát triển camera an ninh trong nhà (J450) dự kiến ra mắt cuối năm 2026 và robot để bàn có khả năng di chuyển nhờ cánh tay cơ học. Robot này sẽ có màn hình 9 inch, giá dự kiến gần 1.000 USD và được tích hợp Apple Intelligence cùng phiên bản Siri mới hỗ trợ LLM. Tuy nhiên, do các thách thức kỹ thuật, sản phẩm có thể ra mắt muộn hơn, dự kiến vào cuối năm 2027.

Phần cứng của Home Hub đã được hoàn thiện trong gần một năm qua, song phần mềm AI nền tảng bị trì hoãn khiến Apple phải dời lịch giới thiệu. Siri mới sẽ cho phép người dùng tương tác tự nhiên hơn và kiểm soát nhiều hành động trong ứng dụng bằng giọng nói.

Hiện Apple đang sản xuất iPad, AirPods, Apple Watch, Mac và HomePod đời cũ tại Việt Nam. Việc bổ sung Home Hub và robot để bàn vào danh mục sản phẩm sản xuất tại đây cho thấy vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Apple.

Dù chuyển hướng sang Việt Nam, Apple vẫn phải đối mặt với mức thuế nhập khẩu 20% do chính sách thuế quan tương hỗ được chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố trong năm nay. Mặc dù vậy, động thái này giúp Táo khuyết giảm rủi ro trước căng thẳng thương mại và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng tại Trung Quốc.

Home Hub được xem là nỗ lực mới của Apple trong lĩnh vực nhà thông minh, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối sâu hơn giữa Siri, Apple Music và các thiết bị HomeKit. Đây cũng có thể là sản phẩm mở đường cho thế hệ thiết bị gia dụng thông minh của công ty trong thập kỷ tới.