Áp thấp nhiệt đới di chuyển sâu sang khu vực Trung Lào

Khu vực dân cư giáp ngã ba hợp lưu của sông Lạch Vạn và sông Đập Tràn (xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị bao quanh bởi mênh mông nước biển dâng. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 26/8, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 5) đã di chuyển sâu sang khu vực Trung Lào.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 103,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo,, tình hình mưa lớn ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An; gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc Bộ còn kéo dài. Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn và tin thời tiết nguy hiểm trên biển.

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.