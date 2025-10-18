Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Fengshen

  • Thứ bảy, 18/10/2025 10:48 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Do tác động của bão, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5 m.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 18/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 7 giờ ngày 19/10, bão trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon Philippines, sức gió mạnh 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh lên.

Đến 7 giờ ngày 20/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 21/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km và có khả năng mạnh thêm.

Do tác động của bão, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5m. Biển động rất mạnh

Cảnh báo, trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Tàu bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Biển Đông sắp đón bão số 12, không khí lạnh tràn về miền Bắc

Dự báo chiều tối mai 19/10, Biển Đông đón cơn bão số 12 trong năm 2025, sáng cùng ngày, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng tới miền Bắc.

2 giờ trước

Thả tàu Zhi Ying Chang Shun sau khi hoàn tất thương lượng

Các bên đã hoàn tất việc thương lượng, giải quyết tổn thất, thiệt hại liên quan đến, Tòa án nhân dân khu vực 1-Gia Lai quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ.

4 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

  • Áp thấp nhiệt đới

    Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

    Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

    Đọc tiếp

