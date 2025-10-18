Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Fengshen

Do tác động của bão, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5 m.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 18/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 7 giờ ngày 19/10, bão trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon Philippines, sức gió mạnh 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh lên.

Đến 7 giờ ngày 20/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 21/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km và có khả năng mạnh thêm.

Do tác động của bão, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5m. Biển động rất mạnh

Cảnh báo, trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Tàu bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.