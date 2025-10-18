Thả tàu Zhi Ying Chang Shun sau khi hoàn tất thương lượng

Các bên đã hoàn tất việc thương lượng, giải quyết tổn thất, thiệt hại liên quan đến, Tòa án nhân dân khu vực 1-Gia Lai quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ.

Tàu biển Zhi Ying Chang Shun. Ảnh: vksgialai.gov.vn.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân khu vực 1-Gia Lai xác nhận, thẩm phán Hà Trần Duyên Anh đã ký Văn bản số 05/2025/QĐ-BGTB, ngày 17/10/2025 quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ.

Trước đó cùng ngày, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần đã có đơn đề nghị thả tàu biển đang bị bắt giữ để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải và các tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Xét thấy: Các bên đã hoàn tất việc thương lượng, giải quyết tổn thất, thiệt hại liên quan đến hàng hóa được vận chuyển trên tàu biển và việc thả tàu biển đang bị bắt giữ để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải là có căn cứ, Tòa án nhân dân khu vực 1-Gia Lai đã quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ.

Cụ thể là tàu Zhi Ying Chang Shun (quốc tịch Panama) trọng tải/dung tích 6.865 GT/3.612 NT; loại tàu hàng rời; phạm vi hoạt động quốc tế. Chủ tàu là Công ty Anhui Zhiying Shipping Co., Ltd có địa chỉ tại Trung Quốc.

Quyết định cũng yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn có trách nhiệm thực hiện quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ nêu trên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin về việc Tòa án nhân dân khu vực 1 - Gia Lai có quyết định bắt giữ tàu biển Zhi Ying Chang Shun (quốc tịch Panama) tại cảng Quy Nhơn để giải quyết khiếu nại hàng hải.

Cụ thể, ngày 1/10, tàu Zhi Ying Chang Shun đã cập cảng Quy Nhơn để dỡ hàng, trong quá trình dỡ hàng thì chủ lô hàng phát hiện phân Ammonium Sulphate bị tổn thất (nhiễm bẩn tại Hầm số 2); đến ngày 2/10, trong quá trình dỡ hàng, nắp hầm đóng chậm dẫn đến hàng tại Hầm số 1, 2 và 3 bị ướt mặt trong khoảng 25 phút.

Do vậy, Công ty gửi đơn và đề nghị Tòa án nhân dân khu vực 1 - Gia Lai có quyết định bắt giữ tàu Zhi Ying Chang Shun để đảm bảo cho việc giải quyết khiếu nại hàng hải là tổn thất hoặc thiệt hại hàng hóa vận chuyển trên tàu Zhi Ying Chang Shun, tổn thất ước tính 300.000 USD .

Được biết, Tổng Công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - Công ty Cổ phần là chủ lô hàng được vận chuyển trên tàu Zhi Ying Chang Shun (chủ tàu là Anhui Zhiying Shipping Co Ltd.), mặt hàng vận chuyển là 8.800 tấn phân Ammonium Sulphate từ cảng Trung Quốc đến cảng Quy Nhơn của Việt Nam (theo Hợp đồng mua bán giữa Samsung C&T Singapore Pte Ltd và Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần).