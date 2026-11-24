Ta hoàn toàn có thể cũng như nên khai thác lối tư duy học hỏi và hành động kiến tạo kiểu cáo, để xử lý những thắc mắc hằng ngày.

Thuyết kiến tạo thuận theo tự nhiên nhưng lại lu mờ dần khi ta trưởng thành.

Cách tư duy và hành động kiểu cáo này không chỉ của riêng các nghệ sĩ và nhà tư tưởng kiệt xuất như Picasso và Einstein. Đây là những phẩm chất mà ai cũng có. Chúng không chỉ được sử dụng để xây dựng lý thuyết, sản phẩm mới hay sáng tác nghệ thuật. Ta hoàn toàn có thể cũng như nên khai thác lối tư duy học hỏi và hành động kiến tạo kiểu cáo, để xử lý những thắc mắc hằng ngày.

Ta hoàn toàn có thể khai thác lối tư duy học hỏi và hành động kiến tạo kiểu cáo, để xử lý những việc hàng ngày. Ảnh minh họa do AI tạo.

Trong một lần họp, nhân viên kế toán giải thích rằng chẳng còn lý do gì để tôi giữ lại chiếc xe của tôi. Sau khi tính đến thuế và chi phí sửa chữa ngày càng tăng, việc giữ lại chiếc ôtô cũ trở nên không hợp lý và tôi nên mua một chiếc xe mới. Bằng cách đó, tôi có thể tận hưởng lợi ích của chiếc xe mới và còn được khấu trừ thu nhập chịu thuế. Phần mềm kế toán đã hoàn thành các phép tính và kết luận không nên giữ chiếc xe cũ.

Thường thì tôi sẽ làm theo gợi ý của kế toán. Nhưng trong trường hợp này, tôi bắt đầu thắc mắc. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy nó không phù hợp với những gì tôi linh cảm hay cảm nhận.

Giờ đây, khi nhân viên kế toán cho rằng chiếc xe cũ là gánh nặng tài chính và đề nghị mua một chiếc xe mới, cảm giác phấn khích hồi hộp mà có lẽ tôi đã từng cảm thấy khi mua một chiếc ô tô mới tự nhiên không còn thôi thúc nữa. Cảm giác này là một Bất ngờ Cơ bản nhỏ đối với tôi. Tôi quyết định thôi không dùng ôtô và từ giờ chỉ đi bộ, xe đạp, xe buýt, taxi hoặc xe lửa.

Nếu là nhím, tôi có lẽ đã hài lòng với tính toán tiết kiệm của nhân viên kế toán.

Tuy nhiên, khi từ chối logic tài chính để lắng nghe những cảm xúc mới mẻ vừa được đánh thức, tôi nhận ra việc đi bộ và đạp xe đã thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống của tôi theo cách mà trước đây tôi không hề hay biết. Nó thay đổi mối quan hệ của tôi với cảnh vật và con người xung quanh. Một mối quan hệ khác với cảm giác tù túng trong xe hơi và chỉ quen nhìn thế giới qua kính chắn gió.

Đạp xe cũng thay đổi thái độ của tôi đối với thời gian. Trên xe hơi, thời gian được đo bằng những quãng đường đã qua, quãng đường còn lại cho đến đích và liệu bạn có đến đúng giờ hay không. Cảnh vật xung quanh bao gồm đường sá, ngã tư, đèn giao thông và những chiếc xe khác.

Mối quan hệ giữa bạn và chúng chỉ được thiết lập dựa trên luật lệ giao thông. Tuy nhiên, khi đi xe đạp, bạn có thể cảm nhận gió thổi, tận hưởng mùi hương cây cối, quan sát từng người xung quanh như những cá thể riêng biệt. Bạn cải thiện mối quan hệ với chính thời gian, học cách tận hưởng thời gian trôi qua, đồng thời nâng cao sự nhạy bén cùng khả năng tìm niềm vui trong những chi tiết nhỏ nhất. Chính những khía cạnh này đã mang lại cho tôi sự bình yên và thích thú theo cách mà tôi chưa bao giờ có thể trải nghiệm khi lái xe hơi.

Tất cả những điều đó đã giúp tôi “ra khỏi xe” theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhờ trải nghiệm này, tôi nhận ra ý nghĩa của việc đạp xe đối với cuộc sống và cách nó thay đổi nhận thức của tôi như thế nào. Tôi cũng học cách áp dụng những bài học tổng quan từ trải nghiệm này vào các vấn đề quan trọng hơn, đó là cần phải từ bỏ những thói quen không còn phù hợp với tính cách đang thay đổi của tôi nữa.

Những kỹ năng này ai cũng có. Tôi chắc chắn rằng chỉ với một chút nỗ lực nhỏ, bạn có thể thay thế ví dụ về chiếc xe đạp này bằng một điều gì đó phù hợp với mình - điều mà tôi thậm chí không thể tưởng tượng mình có thể làm ngay cả khi viết những dòng này.