Được tuyển để hoàn thiện máy xét nghiệm máu, kỹ sư phát hiện sản phẩm Theranos gần như không hoạt động. Những yêu cầu khắt khe của Elizabeth Holmes khiến công việc càng bế tắc.

Đầu năm 2006, Edmond Ku phỏng vấn với Elizabeth Holmes và ngay lập tức bị hấp dẫn bởi tầm nhìn mà cô vẽ ra trước mắt ông.

Cô miêu tả về một thế giới trong đó thuốc điều trị sẽ được đo ni đóng giày tỉ mỉ đến từng cá nhân người bệnh nhờ vào công nghệ theo dõi máu của Theranos. Để minh họa cho quan điểm của mình, cô nêu ví dụ về Celebrex, một loại thuốc giảm đau đang bị nghi ngờ làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Có tin đồn rằng Pfizer, đơn vị sản xuất thuốc này, sẽ phải thu hồi sản phẩm khỏi thị trường. Với hệ thống Theranos, các tác dụng phụ của Celebrex sẽ bị loại bỏ, giúp hàng triệu người bị viêm khớp vẫn có thể tiếp tục dùng thuốc để làm dịu các cơn đau. Elizabeth dẫn ra một số liệu ước tính khoảng 100.000 người Mỹ qua đời mỗi năm do phản ứng tiêu cực với thuốc. Theranos sẽ ngăn chặn được các ca tử vong đó, cô nói. Họ sẽ thực sự cứu sống được nhiều sinh mạng.

Edmond, thường được gọi là Ed, cảm thấy bị thu hút trước cô gái trẻ ngồi đối diện, đang chăm chú nhìn ông không hề chớp mắt. Sứ mệnh mà cô miêu tả thật đáng ngưỡng mộ, ông thầm nghĩ.

Ed là một kỹ sư trầm tính và nổi tiếng ở Thung lũng với biệt tài sửa lỗi. Khi các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ gặp phải một vấn đề kỹ thuật phức tạp nào đó, họ hay gọi đến ông và thường thì ông sẽ tìm ra được giải pháp. Ed sinh ra ở Hong Kong, sau đó cùng gia đình chuyển đến Canada định cư từ những năm niên thiếu. Giống như những người Trung Quốc học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, ông có thói quen nói ở thì hiện tại.

Trước đó, một thành viên trong hội đồng của Theranos đã đến gặp và mời ông đảm nhận mảng kỹ thuật cho công ty. Nếu chấp nhận lời mời trên, nhiệm vụ của ông sẽ là đưa phiên bản chạy thử Theranos 1.0 thành sản phẩm khả thi để công ty có thể thương mại hóa. Sau khi nghe bài trình bày truyền cảm hứng của Elizabeth, ông quyết định tham gia.

Elizabeth Holmes vẽ ra công nghệ sử dụng một giọt máu rất ít trong xét nghiệm y tế. Ảnh minh họa: Businessinsider.

Ed không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng Theranos là thách thức kỹ thuật khó nhằn nhất mà ông từng phải đối mặt. Kinh nghiệm của ông chủ yếu nằm ở lĩnh vực điện tử chứ không phải các thiết bị y tế. Và bản chạy thử mà ông được thừa hưởng kia không thực sự hoạt động được. Nó giống một mô hình miêu tả lại những gì Elizabeth mường tượng trong đầu hơn. Ông sẽ phải biến mô hình đó thành một thiết bị chạy được.

Khó khăn chủ yếu bắt nguồn từ việc Elizabeth nhất quyết yêu cầu họ chỉ được sử dụng một lượng máu rất ít. Cô thừa hưởng từ mẹ nỗi sợ những cây kim nhọn; chỉ cần nhìn thấy xy-lanh là bà Noel Holmes cũng có thể ngất xỉu. Elizabeth muốn công nghệ Theranos hoạt động chỉ với một giọt máu chích từ đầu ngón tay. Cô kiên định với với ý tưởng đó đến nỗi đã phật ý khi thấy một nhân viên lấy những viên kẹo Hershey’s Kiss màu đỏ và dán logo của Theranos lên để trưng bày tại một hội chợ việc làm. Những viên kẹo Hershey’s Kiss có hình dáng giống như những giọt máu, nhưng Elizabeth lại thấy chúng quá to, không thể truyền tải ý tưởng về lượng máu nhỏ mà cô đang hình dung trong đầu.

Nỗi ám ảnh về kích thước còn lan sang cả hộp chứa. Cô muốn nó phải vừa khít trong lòng bàn tay, như vậy nhiệm vụ của Ed lại khó khăn thêm một bậc. Ông và cả nhóm đã loay hoay nhiều tháng trời điều chỉnh lại thiết bị này, nhưng vẫn không thể đưa hệ thống đạt tới ngưỡng hoạt động ổn định để có thể cho ra được các kết quả xét nghiệm giống nhau từ cùng một mẫu máu.

Số lượng máu được phép sử dụng cho mỗi lần xét nghiệm quá nhỏ đến nỗi họ phải hòa thêm dung dịch muối để tăng khối lượng, khiến cho một quy trình hóa học vốn tương đối thông dụng trở nên vô cùng gian nan.

Vấn đề càng thêm phức tạp khi máu và muối không phải là những chất lỏng duy nhất đi qua hộp chứa. Để tạo ra phản ứng khi máu đi vào các ống nhỏ cần phải có các hóa chất gọi là thuốc thử, được chứa trong những khoang riêng.

Tất cả các chất này cần phải đi qua hộp chứa theo một trình tự nghiêm ngặt và chính xác, vì vậy hộp chứa có thêm các van nhỏ để đóng mở vào đúng thời điểm. Ed và nhóm kỹ sư của ông đã cố gắng mày mò chỉnh sửa bản thiết kế này cũng như tính toán lại thời gian hoạt động của van và tốc độ bơm chất lỏng qua hộp chứa.

Một vấn đề khác nữa là làm sao để ngăn các chất lỏng đó bị rò rỉ và xâm nhiễm vào nhau. Họ đã thử thay đổi kiểu dáng, chiều dài và hướng đặt các mạch dẫn nhỏ trong hộp chứa để giảm thiểu tình trạng xâm nhiễm. Họ thực hiện nhiều đợt thử nghiệm bằng màu thực phẩm để xem các màu di chuyển đến đâu và tình trạng xâm nhiễm xuất hiện ở chỗ nào.

Đó là một hệ thống liên kết phức tạp được tích hợp trong một không gian nhỏ. Một kỹ sư trong nhóm đưa ra hình ảnh ví von: nó giống như một mạng dây chun. Kéo một dây này chắc chắn sẽ động chạm tới vài dây khác.

Chi phí chế tạo mỗi hộp chứa lên đến 200 đôla và chỉ được dùng một lần. Trong thời gian này, họ thử nghiệm hàng trăm hộp chứa mỗi tuần. Elizabeth đã chi 2 triệu đôla mua một dây chuyền đóng gói tự động để chuẩn bị cho ngày mà họ có thể bắt đầu ra thành phẩm, nhưng ngày đó dường như vẫn rất xa vời. Sau khi làm bốc hơi 6 triệu đôla đầu tiên, Theranos đã kịp huy động thêm được 9 triệu đôla nữa trong vòng gọi vốn thứ hai để bổ sung vào ngân quỹ của công ty.

Mảng công việc về hóa học do một nhóm chuyên gia hóa sinh đảm nhận. Sự hợp tác giữa nhóm này và nhóm của Ed chưa thực sự tối ưu. Cả hai đều chịu sự quản lý trực tiếp của Elizabeth nhưng lại không được khuyến khích trao đổi với nhau. Elizabeth thích khoanh vùng thông tin để chỉ riêng cô mới có được bức tranh tổng thể về việc xây dựng hệ thống.

Kết cục là Ed cũng không chắc liệu vấn đề họ đang đối mặt là do kênh dẫn vi lưu, mảng mà ông phụ trách, hay do mảng hóa học của nhóm kia. Dù sao, ông vẫn biết chắc một điều: cơ hội thành công của họ sẽ cao hơn nếu Elizabeth cho phép họ dùng lượng máu nhiều hơn. Nhưng cô không chấp nhận chuyện đó.