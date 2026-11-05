Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Hoàn thành mọi thứ không hề khó

Cuốn sách cung cấp một hệ thống hoàn chỉnh để lấy ra mọi thứ đang chất chứa trong tâm trí bạn và sắp xếp chúng vào các danh sách công việc và hồ sơ lưu trữ. Mọi phương pháp, bí quyết được trình bày đều nhằm mục đích giải phóng trí óc bạn để tập trung vào bất cứ thứ gì bạn đang theo đuổi.

Đời sống Kỹ năng sống

Áp dụng ngay quy tắc 2 phút để ngày dễ thở hơn

  • Thứ năm, 5/11/2026 08:29 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Những việc nhỏ như trả lời tin nhắn chỉ mất vài phút, nhưng để lâu thành một danh sách khiến bạn quá tải. Áp dụng quy tắc 2 phút giúp đầu óc nhẹ hơn và ngày mới dễ xoay xở hơn.

Đừng để những việc mất 2 phút chiếm cả ngày trong đầu bạn. Ảnh minh họa: Ảnh: Nguyễn Tiến Thịnh/Pexels.

Bạn từng thấy bản thân trì hoãn quá lâu với việc gì đó hay cứ mãi càu nhàu về ý định bắt đầu việc gì đó chưa? Bạn từng hỏi tại sao mình lại có cảm giác như thế chưa?

Đúng là đôi khi có những nhiệm vụ cần thiết nhiều quyết tâm và nỗ lực, nhưng một trong những lý do chính khiến chúng ta liên tục trì hoãn là vì chúng ta nghĩ mình biết cần làm gì, nhưng chúng ta lại tiếp tục trì hoãn.

Nếu ở trong tình huống này, hãy xem liệu bạn đã xác định được hành động tiếp theo hay chưa. Thường thì câu trả lời là chưa. Hành động tiếp theo cần phải rõ ràng và đơn giản, bạn không cần phải suy nghĩ hay cố gắng quá nhiều mới hoàn thành chúng.

Sau đây là một vài tiêu chí có thể hữu ích với bạn:

  • Hành động tiếp theo có bao gồm một động từ hành động đơn giản không?
  • Hành động có đủ cụ thể để bạn biết nó diễn ra ở đâu không?
  • Hành động có đủ cụ thể để mô tả các công cụ cần thiết không?
  • Có thể dễ dàng bắt đầu mà không cần suy nghĩ thêm không?

Mục tiêu của việc suy nghĩ về hành động là tạo động lực, thay vì lo lắng về thành công hay việc hoàn thành. Thành công hay hoàn thành sẽ xuất hiện khi có đủ động lực.

Quy tắc 2 phút

Khi hành động tiếp theo đã rõ ràng, câu hỏi phụ trong quá trình tư duy là cân nhắc xem bạn có thể hành động ngay lập tức không. Nếu không mất nhiều thời gian, tốt nhất nên chú tâm vào nó. Cách nhanh nhất để đóng lại việc dở dang là hoàn thành tại chỗ. Quy tắc 2 phút khẳng định nếu có thể hoàn thành một hành động trong thời gian chưa đến 2 phút, hãy làm nó ngay lập tức, kết thúc việc dở dang và tống nó ra khỏi tâm trí!

Những việc 2 phút có thể là nộp bài tập về nhà, cho quần áo bẩn vào giỏ, đưa sổ liên lạc cho phụ huynh, trả lời tin nhắn... Nếu không, những việc 2 phút này nhanh chóng chất đống và nhấn chìm bạn. Hoàn thành chúng là cách đơn giản để giảm khối lượng và tạo thêm không gian trống trong tâm trí. Nếu không thể hoàn thành hành động trong 2 phút, bạn sẽ phải theo dõi nó về sau.

Lập kế hoạch hành động cho tương lai

Vì hầu hết các hành động tiếp theo không thể hoàn thành trong 2 phút, nên chúng thường được xếp vào mục tiếp theo thay vì mục ngay bây giờ. Chúng ta gọi đó là hành động bị trì hoãn. Trì hoãn là việc bạn dự định thực hiện hành động nhưng nhận ra rằng bạn không thể làm nó ngay lập tức.

Giải quyết được những việc 2 phút có thể giúp một ngày của bạn dễ dàng hơn, chính những việc mà bạn làm trong quá trình trì hoãn sẽ tạo ra sự khác biệt cực lớn.

David Allen

Alpha Books

quy tắc 2 phút trì hoãn quá trình tư duy lập kế hoạch

    Đọc tiếp

    Quỳ gối cầu hôn giữa concert BigBang

    Quỳ gối cầu hôn giữa concert BigBang

    0

    Trong tiếng nhạc "If You", chị Bùi Diệu Huyền bật khóc trước màn cầu hôn từ bạn đời sau 5 năm gắn bó. Ca khúc nổi tiếng của nhóm Hàn Quốc khiến màn ngỏ lời thêm ý nghĩa.

    Chông chênh tuổi 30

    Chông chênh tuổi 30

    0

    Từng được xem là giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành, những năm 30 nay trở thành quãng đời nhiều bất định khi người trẻ phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt mà chưa kịp chuẩn bị.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Tại phường Hòa Hưng, Nhà Nhiều Lá duy trì thư viện miễn phí với hơn 3.000 cuốn sách. Tổ chức hướng đến kết nối văn hóa đọc với các hoạt động bảo vệ môi trường.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Công nghệ truyền thông đầu tiên do điện hỗ trợ là radio. Phát thanh thương mại ở Mỹ khởi phát năm 1920 tới thập niên 1930 đã trở thành phương tiện truyền thông đại chúng chủ đạo.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý