Áp dụng ngay quy tắc 2 phút để ngày dễ thở hơn

Những việc nhỏ như trả lời tin nhắn chỉ mất vài phút, nhưng để lâu thành một danh sách khiến bạn quá tải. Áp dụng quy tắc 2 phút giúp đầu óc nhẹ hơn và ngày mới dễ xoay xở hơn.

Đừng để những việc mất 2 phút chiếm cả ngày trong đầu bạn. Ảnh minh họa: Ảnh: Nguyễn Tiến Thịnh/Pexels.

Bạn từng thấy bản thân trì hoãn quá lâu với việc gì đó hay cứ mãi càu nhàu về ý định bắt đầu việc gì đó chưa? Bạn từng hỏi tại sao mình lại có cảm giác như thế chưa?

Đúng là đôi khi có những nhiệm vụ cần thiết nhiều quyết tâm và nỗ lực, nhưng một trong những lý do chính khiến chúng ta liên tục trì hoãn là vì chúng ta nghĩ mình biết cần làm gì, nhưng chúng ta lại tiếp tục trì hoãn.

Nếu ở trong tình huống này, hãy xem liệu bạn đã xác định được hành động tiếp theo hay chưa. Thường thì câu trả lời là chưa. Hành động tiếp theo cần phải rõ ràng và đơn giản, bạn không cần phải suy nghĩ hay cố gắng quá nhiều mới hoàn thành chúng.

Sau đây là một vài tiêu chí có thể hữu ích với bạn:

Hành động tiếp theo có bao gồm một động từ hành động đơn giản không?

Hành động có đủ cụ thể để bạn biết nó diễn ra ở đâu không?

Hành động có đủ cụ thể để mô tả các công cụ cần thiết không?

Có thể dễ dàng bắt đầu mà không cần suy nghĩ thêm không?

Mục tiêu của việc suy nghĩ về hành động là tạo động lực, thay vì lo lắng về thành công hay việc hoàn thành. Thành công hay hoàn thành sẽ xuất hiện khi có đủ động lực.

Quy tắc 2 phút

Khi hành động tiếp theo đã rõ ràng, câu hỏi phụ trong quá trình tư duy là cân nhắc xem bạn có thể hành động ngay lập tức không. Nếu không mất nhiều thời gian, tốt nhất nên chú tâm vào nó. Cách nhanh nhất để đóng lại việc dở dang là hoàn thành tại chỗ. Quy tắc 2 phút khẳng định nếu có thể hoàn thành một hành động trong thời gian chưa đến 2 phút, hãy làm nó ngay lập tức, kết thúc việc dở dang và tống nó ra khỏi tâm trí!

Những việc 2 phút có thể là nộp bài tập về nhà, cho quần áo bẩn vào giỏ, đưa sổ liên lạc cho phụ huynh, trả lời tin nhắn... Nếu không, những việc 2 phút này nhanh chóng chất đống và nhấn chìm bạn. Hoàn thành chúng là cách đơn giản để giảm khối lượng và tạo thêm không gian trống trong tâm trí. Nếu không thể hoàn thành hành động trong 2 phút, bạn sẽ phải theo dõi nó về sau.

Lập kế hoạch hành động cho tương lai

Vì hầu hết các hành động tiếp theo không thể hoàn thành trong 2 phút, nên chúng thường được xếp vào mục tiếp theo thay vì mục ngay bây giờ. Chúng ta gọi đó là hành động bị trì hoãn. Trì hoãn là việc bạn dự định thực hiện hành động nhưng nhận ra rằng bạn không thể làm nó ngay lập tức.

Giải quyết được những việc 2 phút có thể giúp một ngày của bạn dễ dàng hơn, chính những việc mà bạn làm trong quá trình trì hoãn sẽ tạo ra sự khác biệt cực lớn.