Áo khoác da biểu tượng của CEO Nvidia đấu giá gần 1 triệu USD

Một chiếc áo khoác da màu đen mà CEO tập đoàn công nghệ Mỹ Nvidia, ông Jensen Huang, từng mặc đã được bán với giá 960.000 USD tại một cuộc đấu giá ở New York ngày 17/7, cao gấp 16 lần so với mức định giá ban đầu là 60.000 USD.

CEO Nvidia Jensen Huang và chiếc áo khoác da mang tính biểu tượng. Ảnh: Bloomberg.

Theo nhà đấu giá Sotheby's, có tới 45 nhà sưu tập tham gia trả giá cho chiếc áo khoác Tom Ford của CEO Huang. Trưởng bộ phận Đồ sưu tầm hiện đại của Sotheby's, ông Brahm Wachter, nhận định đây là "một vật phẩm thân thuộc với một trong những nhân vật định hình kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI)".

Chiếc áo khoác da này không chỉ là một món đồ thời trang mà còn được cho là biểu tượng cho phong cách cá nhân của Jensen Huang. Tương tự chiếc áo cổ lọ đen đã trở thành dấu ấn của nhà sáng lập Apple Steve Jobs hay những chiếc áo phông màu xám quen thuộc của Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg, áo khoác da gần như luôn đồng hành cùng ông Huang trong các sự kiện quan trọng, từ những buổi giới thiệu công nghệ đến lần xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time năm 2021.

Trên cương vị người đứng đầu Nvidia, ông Huang đã đưa nhà sản xuất chip này trở thành công ty niêm yết có giá trị lớn nhất thế giới.

Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được chuyển cho Viện Edge, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giảng dạy tiếng Anh và đào tạo các chuyên gia về phương pháp kinh doanh và giáo dục phương Tây.