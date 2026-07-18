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Thế giới

Áo khoác da biểu tượng của CEO Nvidia đấu giá gần 1 triệu USD

  • Thứ bảy, 18/7/2026 17:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một chiếc áo khoác da màu đen mà CEO tập đoàn công nghệ Mỹ Nvidia, ông Jensen Huang, từng mặc đã được bán với giá 960.000 USD tại một cuộc đấu giá ở New York ngày 17/7, cao gấp 16 lần so với mức định giá ban đầu là 60.000 USD.

CEO Nvidia Jensen Huang và chiếc áo khoác da mang tính biểu tượng. Ảnh: Bloomberg.

Theo nhà đấu giá Sotheby's, có tới 45 nhà sưu tập tham gia trả giá cho chiếc áo khoác Tom Ford của CEO Huang. Trưởng bộ phận Đồ sưu tầm hiện đại của Sotheby's, ông Brahm Wachter, nhận định đây là "một vật phẩm thân thuộc với một trong những nhân vật định hình kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI)".

Chiếc áo khoác da này không chỉ là một món đồ thời trang mà còn được cho là biểu tượng cho phong cách cá nhân của Jensen Huang. Tương tự chiếc áo cổ lọ đen đã trở thành dấu ấn của nhà sáng lập Apple Steve Jobs hay những chiếc áo phông màu xám quen thuộc của Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg, áo khoác da gần như luôn đồng hành cùng ông Huang trong các sự kiện quan trọng, từ những buổi giới thiệu công nghệ đến lần xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time năm 2021.

Trên cương vị người đứng đầu Nvidia, ông Huang đã đưa nhà sản xuất chip này trở thành công ty niêm yết có giá trị lớn nhất thế giới.

Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được chuyển cho Viện Edge, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giảng dạy tiếng Anh và đào tạo các chuyên gia về phương pháp kinh doanh và giáo dục phương Tây.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

https://baotintuc.vn/the-gioi/chiec-ao-khoac-da-bieu-tuong-cua-ceo-nvidia-duoc-dau-gia-gan-1-trieu-usd-20260718172141628.htm

TTXVN

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  • Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg

    Mark Elliot Zuckerberg là nhà đồng sáng lập Facebook, và hiện đang điều hành công ty này với chức danh chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 12/2016, Zuckerberg đứng thứ 10 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 14/5/1984
    • Nơi sinh: White Plains, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Priscilla Chan (2012)
    • Con: 2

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
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    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

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    Pháp
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