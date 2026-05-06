Bất chấp việc phải thi đấu trong tình trạng chấn thương dai dẳng, tiền đạo Antony đang trải qua mùa giải đáng nhớ nhất trong sự nghiệp

Antony có mùa giải hay nhất sự nghiệp. Ảnh: Reuters.

Theo thống kê, Antony chạm mốc 23 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo) trên mọi đấu trường mùa này, con số cao nhất trong sự nghiệp. Thành tích này vượt xa những gì cầu thủ sinh năm 2000 từng làm được khi còn thi đấu cho Ajax hay MU.

Đáng chú ý, Antony đạt được cột mốc này trong bối cảnh phải vật lộn với chứng đau háng suốt nhiều tháng. Chấn thương khiến anh không thể phát huy tối đa tốc độ và khả năng bứt phá, những điểm mạnh vốn làm nên thương hiệu.

Nhận thấy vấn đề, Antony nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, giảm bớt các pha đi bóng một đối một, đồng thời cải thiện khả năng chọn vị trí và đưa ra quyết định trong những thời điểm quan trọng.

Antony tỏa sáng tại Betis. Ảnh: Reuters.

Tại La Liga, Antony ghi được 7 bàn và có 6 kiến tạo. Ở đấu trường Europa League, anh đóng góp 6 bàn thắng cùng 3 kiến tạo, bên cạnh một đường kiến tạo tại Copa del Rey. Những đóng góp này giúp Real Betis cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời tiến sâu tại sân chơi châu lục.

So với mùa giải 2021/22, thời điểm Antony in dấu giày vào 22 bàn thắng cho Ajax, phong độ hiện tại cho thấy tiền đạo này tiến bộ rõ rệt. Không chỉ dừng lại ở những con số, Antony còn tạo ra tầm ảnh hưởng rõ rệt trên sân khi thường xuyên kéo giãn hàng thủ đối phương, mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Dù chưa được triệu tập vào đội tuyển Brazil trong các đợt gần đây, Antony vẫn nuôi hy vọng góp mặt tại kỳ World Cup sắp tới. Với phong độ ấn tượng ở giai đoạn cuối mùa, anh đang dần ghi điểm trong mắt HLV Carlo Ancelotti.

