Anh vs Slovenia: Palmer tiếp tục ngồi dự bị

Tiền vệ góp công vào hơn 30 bàn thắng cho Chelsea mùa trước vẫn không được ra sân ở trận thủ tục của tuyển Anh tại bảng C vào rạng sáng 26/6.

Bellingham vẫn được ưu ái hơn Palmer.

Ở trận gặp Slovenia, HLV Gareth Southgate đẩy Trent Alexander-Arnold lên ghế dự bị và thay thế bằng Conor Gallagher.

Trước đó, nhà cầm quân này từng bày tỏ sự thất vọng với các lựa chọn nơi tuyến giữa. Ông Southgate vẫn "nhớ nhung" Kalvin Phillips, tiền vệ tỏa sáng rực rỡ tại EURO 2020 rồi vụt tắt vì chấn thương.

Cole Palmer, tiền vệ ghi bàn tốt nhất châu Âu mùa giải vừa qua vẫn phải ngồi dự bị. Hiện tại, vị trí của Jude Bellingham trong đội hình tuyển Anh là "bất khả xâm phạm". Ngôi sao của Real Madrid sẽ cùng Kane, Foden, Saka gánh trọng trách tìm bàn thắng cho "Tam sư" trước Slovenia.

Trước giờ bóng lăn, tuyển Anh đã chắc chắn đi tiếp do có 4 điểm. Dù vậy, thầy trò HLV Southgate vẫn cần thi đấu hết mình để giữ ngôi đầu bảng C, bởi đội đứng thứ 2 tại bảng C sẽ phải gặp chủ nhà Đức tại vòng 16 đội.

Sơ đồ chiến thuật của 2 đội.

Cục diện bảng C.

