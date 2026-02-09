Ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết nhà nghiên cứu 105 tuổi

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu giá trị. Ở độ tuổi 20, ông đã có tác phẩm đầu tiên đăng báo và duy trì đều đặn công việc.

Sau này, ông có nhiều tác phẩm nghiên cứu về địa danh mang hàm lượng tri thức cao như: Non nước Phú Yên, Non nước Khánh Hòa, Non nước Ninh Thuận, Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1859-1954), Đường phố nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục; tác phẩm lịch sử có thể kể đến: Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954), Gia Định-Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh dặm dài lịch sử (1698-2020)... Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.