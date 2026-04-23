Anh Quân sau bản hit hơn 100 triệu view

Anh Quân nổi tiếng với các bản nhạc ballad, đặc biệt ca khúc "E là không thể". Mới đây, anh có màn kết hợp nhạc sĩ Tú Dưa.

Tối 22/4, Anh Quân Idol ra mắt MV Việt Nam khúc kiêu hùng, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ. Vốn đã quen với thể loại ballad, đây là lần đầu anh thử sức với ca khúc đề tài quê hương, đất nước.

Ca khúc là màn hợp tác tiếp theo giữa anh và nhạc sĩ Nguyễn Anh Tú (Tú Dưa). Theo nhạc sĩ Tú Dưa, ban đầu anh chưa nghĩ đến Anh Quân khi hoàn tất bài nhạc. Nhưng sau đó, nhạc sĩ nhớ ra Anh Quân sinh ngày 30/4 và có bố là một cựu chiến binh. Anh cảm thấy đàn em có duyên với bài hát nên quyết định giao “đứa con tinh thần” cho Anh Quân.

Anh Quân Idol thể hiện sáng tác mới của Tú Dưa. Ảnh: NVCC.

Nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ thêm về quá trình thu âm với Anh Quân: “Lần thu đầu tiên, tôi cảm thấy chưa ổn và nói với Quân là chưa thể giao bài hát này cho bạn được. Nếu làm chưa tới, sẽ rất phí bài hát. Sau đó, tôi yêu cầu Quân thu lại, chỉ cần đạt khoảng 60-70%, tôi có thể cảm được. Sáng hôm sau nghe lại phần thu âm, tôi thấy ổn hơn nên quyết định tiếp tục cùng Quân thu âm. Sau đó, trong khoảng 2 tiếng, chúng tôi hoàn thiện bản thu cuối cùng”.

Việt Nam khúc kiêu hùng được sáng tác từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, Tú Dưa chỉ hoàn thiện bài nhạc khi tìm được giọng hát phù hợp. Ca khúc mang màu sắc tự sự, ca từ bình dị, gợi nhắc về lịch sử, lòng biết ơn và giá trị của hòa bình.

MV xoay quanh hành trình một người mẹ trở lại bảo tàng để hồi tưởng ký ức. Qua đó, sản phẩm khắc họa những mất mát và tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của người mẹ Việt Nam.

Phần hòa âm kết hợp nhiều yếu tố như symphony, cinematic và rock, cùng dàn dây, violin, guitar, tạo nên không gian âm nhạc giàu cảm xúc. Trên nền nhạc đó, Anh Quân có giọng hát nam cao và cách xử lý tiết chế.

Anh Quân Idol (tên thật Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1988) tốt nghiệp thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh được biết tới thông qua Vietnam Idol năm 2012 và lọt top 7. Sau đó, anh cũng có một số ca khúc khá nổi tiếng như Có anh ở đây rồi, Anh mệt rồi...

Năm 2023, anh có bài hát E là không thể gây sốt khắp mạng xã hội. Video nam ca sĩ thể hiện bài nhạc này đến nay đạt 119 triệu lượt xem.