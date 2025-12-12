Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ảnh nội y của 'mỹ nhân đẹp nhất thế giới'

Loạt ảnh mới của Nana đang nhận được sự chú ý. Khán giả khen ngợi vóc dáng đẹp, gợi cảm của nữ ca sĩ.

Nana anh 1

Tờ Insight đưa tin nữ diễn viên kiêm ca sĩ Nana khoe vóc dáng ấn tượng trong bộ ảnh nội y táo bạo. Đây cũng là lịch trình chính thức đầu tiên của cô kể từ khi vụ cướp xảy ra.

Nana anh 2

Nữ ca sĩ sau đó đăng tải bộ ảnh chụp cho tạp chí Harper's Bazaar lên trang cá nhân. Trong bộ ảnh, cô hợp tác với thương hiệu đồ lót nổi tiếng. Nữ ca sĩ khoe vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn khỏe khoắn khi diện nhiều kiểu nội y khác nhau.
Nana anh 3Nana anh 4

Việc Nana có được vóc dáng đẹp là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm khắc và quản lý chế độ ăn uống. Nana được biết đến với chiều cao 1,7 m và cân nặng 48 kg. Trong một cuộc phỏng vấn với W Korea năm 2024, Nana cho biết cô giữ gìn vóc dáng bằng cách tập luyện thể thao.

Nana anh 5Nana anh 6

Cô thực hiện 5 hiệp các bài tập như nâng tạ, kéo tạ từ tư thế ngồi, squat và đẩy tạ để giữ dáng. Uống nhiều nước, giảm lượng muối, đường và tránh ăn vặt đêm khuya là những thói quen lành mạnh cô thường áp dụng. Trong đó, việc không ăn vặt đêm khuya có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ và ngăn ngừa tăng cân.

Nana anh 7Nana anh 8

Sau khi tập luyện và ăn uống lành mạnh, nữ ca sĩ vào bồn tắm, chỉ ngâm phần thân dưới. Phương pháp này giúp máu lưu thông tốt hơn. Máu dồn về phần thân dưới, giúp thư giãn cơ bắp, đào thải độc tố và làm dịu tâm trí.

Nana anh 9Nana anh 10

Nana, 34 tuổi, nổi tiếng qua các drama như The Good Wife (2016) và Justice (2019), từng là thành viên After School trước khi chuyển hướng diễn xuất. Cô nhiều lần lọt danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới", thậm chí dẫn đầu hai năm liên tiếp. Vừa qua, tờ Sports Worldi đưa tin một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã đột nhập vào nhà của nữ diễn viên. Tên này bị mẹ con Nana khống chế rồi giao nộp cho cảnh sát.

Minh Hạo

Ảnh: Harper's Bazaar

Nana After School

