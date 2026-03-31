Ánh mắt thất thần của cựu HLV tuyển Malaysia

Cựu HLV Tan Cheng Hoe tỏ vẻ lo lắng khi "Hổ Malay" để tuyển Việt Nam dẫn trước 3-0 trong đầu hiệp 2.

Tối 31/3, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ lượt cuối bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Trận đấu không còn giá trị về điểm số, nhưng được xem như màn khẳng định vị thế và danh dự của cả hai đội.

Ở phút 51 và 59, Xuân Son liên tiếp ghi bàn giúp tuyển Việt Nam gia tăng cách biệt. Lúc này, khoảnh khắc ông Tan Cheng Hoe, cựu HLV trưởng tuyển Malaysia, với ánh mắt thất thần được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ánh mắt bất lực của cựu HLV Tan Cheng Hoe khi chứng kiến Malaysia nhận bàn thua thứ 3.

Trước đó, cựu HLV trưởng tuyển Malaysia đã xuất hiện trên sân Thiên Trường trong buổi tổng duyệt của "Harimau Malaya" tối 30/3.

Ở vai trò Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từ năm 2025, chủ yếu công tác chiến lược trong lĩnh vực đào tạo trẻ, ông Tan Cheng Hoe lẽ ra không góp mặt ở các hoạt động thi đấu chính thức của đội tuyển quốc gia.

Thế nhưng lần này, ông lại cùng tuyển Malaysia sang Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu được ví như cuộc chiến vì danh dự của 2 đội tuyển.

Ông Tan Cheng Hoe sinh năm 1968, là một trong những HLV nội tài năng nhất của bóng đá Malaysia. Trong giai đoạn hoàng kim, ông Tan giúp tuyển Malaysia giành á quân AFF Cup 2018. Ông từng nhiều lần đối đầu tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.