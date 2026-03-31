Hot girl Lào ra sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia

Trận Việt Nam gặp Malaysia diễn ra vào 19h tối 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Hot girl Lào Maysaa cùng một số WAG đã có mặt từ sớm để cổ vũ các cầu thủ.

Tối 31/3, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ lượt cuối bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Ngay từ sớm, không khí bên ngoài sân đã trở nên sôi động khi đông đảo cổ động viên đổ về “chảo lửa” để tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trong số đó, sự xuất hiện của Maysaa (tên thật Bouavone Phanthabouasy, sinh năm 2001, quốc tịch Lào) nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Maysaa hiện sinh sống và học tập tại Hà Nội, theo học chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Có hơn 1,4 triệu người theo dõi trên TikTok, cô gây ấn tượng nhờ khả năng nói tiếng Việt trôi chảy cùng những video chia sẻ về văn hóa, đời sống, góp phần kết nối giới trẻ Việt - Lào.

Maysaa (thứ 3 từ trái sang) có mặt từ sớm tại sân Thiên Trường, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Có mặt tại sân Thiên Trường từ sớm, Maysaa hào hứng hòa mình vào không khí cổ vũ sôi động cùng người hâm mộ bóng đá. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ một số video giao lưu thân thiện với cổ động viên Malaysia.

Bên cạnh Maysaa, nhiều nàng WAG cũng về Ninh Bình tiếp lửa cho đoàn quân áo đỏ. Dung Trần, vợ hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, đưa hai con nhỏ đến sân để cổ vũ chồng thi đấu.

Trong khi đó, Nguyễn Quỳnh Anh, vợ trung vệ Đỗ Duy Mạnh, cũng có mặt cùng con, tiếp thêm động lực tinh thần cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quan trọng.

Maysa cùng một số cổ động viên người Malaysia.