Phản ứng của bà xã Xuân Mạnh khi chồng ghi bàn

Ở phút thứ 17, Việt Nam đã có bàn thắng thứ 2 được ghi bởi Xuân Mạnh.

Tối ngày 26/3/2026, trận giao hữu quốc tế giữa Đội tuyển Việt Nam và Bangladesh diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là trận đấu quan trọng trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3/2026, giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tập dượt cho các giải đấu sắp tới.

Ở phút thứ 17, Việt Nam đã có bàn thắng thứ 2 được ghi bởi cầu thủ mang áo số 7 Xuân Mạnh.

Trên trang cá nhân, Dung Trần, vợ hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, vỡ oà cảm xúc với dòng chia sẻ: "Mai là sinh nhật ảnh nên là ảnh chơi cháy thiệt".

Dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng tới Xuân Mạnh và vợ: "Tuyệt vời quá", "Bàn thắng đẹp quá em ơi", "Chúc mừng em và đội tuyển Việt Nam".

Xuân Mạnh và bà xã quen biết nhau từ 2019. Khi đó, sự nghiệp bóng đá của nam cầu thủ vẫn đang trên hành trình tìm chỗ đứng. Cô gái xứ Nghệ gây ấn tượng với vẻ ngoài dịu dàng, nền nã.

Hậu vệ Xuân Mạnh chụp cùng vợ và hai con. Ảnh: Phạm Xuân Mạnh/Facebook.

Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 1/2021. Đến nay, tổ ấm của Xuân Mạnh có một trai, một gái.

Hôm 29/12/2025, Xuân Mạnh khai trương quán cà phê ở quê nhà để chiều theo đam mê của bà xã Dung Trần. Chia sẻ trong một video trên trang cá nhân, cầu thủ sinh năm 1996 cho biết ý tưởng kết hợp mô hình bán hoa tươi và cà phê xuất phát từ vợ.

Phạm Xuân Mạnh (sinh năm 1996, Nghệ An) là một trong số cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" của U23 Việt Nam giành vị trí á quân tại giải U23 châu Á 2018. Anh được mệnh danh là "người không phổi" với khả năng thi đấu bền bỉ, từng cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024.

Dung Trần (cùng quê Nghệ An) từng tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Vinh. Cô hiện vừa kinh doanh riêng, vừa dành phần lớn thời gian chăm sóc các con, ủng hộ chồng theo đuổi sự nghiệp bóng đá.