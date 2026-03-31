Ánh mắt thất thần của cựu HLV Malaysia và loạt khoảnh khắc gây bão

Tối 31/3, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Cuộc đối đầu này không còn giá trị về điểm số, nhưng được xem như màn khẳng định vị thế và danh dự của cả hai đội. Ngay phút thứ 6, trung vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh đã khiến mảnh lưới của "Hổ Malay" rung lên sau tình huống phạt góc. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà nhập cuộc hưng phấn và nhanh chóng làm chủ thế trận. Ảnh: Minh Chiến.
Ở phút 51, tiền vệ Nguyễn Hoàng Hên thoát xuống sát đường biên rồi thực hiện đường tạt chuẩn xác vào vòng cấm. Nắm bắt cơ hội, tiền đạo Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu cận thành, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho tuyển Việt Nam. Bàn thắng khiến không khí trên khán đài bùng nổ.
Khoảnh khắc Hoàng Hên và Xuân Son ôm nhau ăn mừng sau pha phối hợp ăn ý viral khắp mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng nhận xét bộ đôi này đang tạo thành "cặp bài trùng" mới của tuyển Việt Nam. "Hên kiến tạo, Son ghi bàn, quá chuẩn bài", "Thiếu Tiến Linh nữa là thành bộ ba nguyên tử" là một số bình luận được chia sẻ. Ảnh: Minh Chiến.
Sau khi lập công, Xuân Son bình thản vén áo và đếm từng múi cơ bụng trước ống kính, như một cách khẳng định thể trạng và sự tự tin của bản thân. Hành động được xem là lời đáp trả thẳng thắn trước những chỉ trích nhắm vào anh sau trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0. Hôm 26/3, nam tiền đạo bị nhận xét có dấu hiệu tăng cân và thi đấu thiếu thanh thoát. Tới phút 59, Xuân Son một lần nữa tỏa sáng với pha đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0, tạo nên cú đúp nức lòng người hâm mộ.
Khi Malaysia nhận bàn thua thứ 3, ông Tan Cheng Hoe, cựu HLV trưởng đội tuyển Malaysia, thể hiện sự bất lực qua ánh mắt thất thần trên khán đài. Ở vai trò Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từ năm 2025, chủ yếu công tác chiến lược trong lĩnh vực đào tạo trẻ, ông lẽ ra không góp mặt ở các hoạt động thi đấu chính thức của đội tuyển quốc gia. Nhưng lần này, vị cựu HLV lại cùng "Harimau Malaya" sang Việt Nam chuẩn bị cho "cuộc chiến" vì danh dự của 2 đội tuyển. Trong giai đoạn hoàng kim, ông Tan giúp tuyển Malaysia giành á quân AFF Cup 2018. Ông từng nhiều lần đối đầu tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.
Trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam, Hoàng Hên là một trong số cầu thủ chơi ấn tượng với nhiều pha xử lý gây chú ý, đặc biệt là pha kiến tạo. Phút 65, nam cầu thủ nhận đường chuyền từ đồng đội, xoay xở khéo léo dù bị cầu thủ Malaysia theo kèm rất sát, thậm chí đá vào chân trụ. Tiền vệ của tuyển Việt Nam vẫn giữ bóng chắc chắn, trước khi xỏ háng đối thủ khiến người hâm mộ trầm trồ.
