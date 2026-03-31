Ánh mắt thất thần của cựu HLV Malaysia và loạt khoảnh khắc gây bão

Khi Malaysia nhận bàn thua thứ 3, ông Tan Cheng Hoe, cựu HLV trưởng đội tuyển Malaysia, thể hiện sự bất lực qua ánh mắt thất thần trên khán đài. Ở vai trò Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từ năm 2025, chủ yếu công tác chiến lược trong lĩnh vực đào tạo trẻ, ông lẽ ra không góp mặt ở các hoạt động thi đấu chính thức của đội tuyển quốc gia. Nhưng lần này, vị cựu HLV lại cùng "Harimau Malaya" sang Việt Nam chuẩn bị cho "cuộc chiến" vì danh dự của 2 đội tuyển. Trong giai đoạn hoàng kim, ông Tan giúp tuyển Malaysia giành á quân AFF Cup 2018. Ông từng nhiều lần đối đầu tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.