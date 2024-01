Ảnh khóa môi của Dua Lipa và tài tử 'Fantastic Beasts'

Sau khi thông tin hẹn hò được đăng tải, ca sĩ Dua Lipa lộ khoảnh khắc khoá môi lãng mạn với Callum Turner.

Theo Page Six, Dua Lipa và bạn trai mới Callum Turner có buổi hẹn hò lãng mạn ở nhà hàng sushi tại Tây Hollywood (California, Mỹ) vào tối 17/1. Bộ đôi được bắt gặp trao cho nhau những cử chỉ tình cảm lúc ra về.

Trong ảnh do paparazzi chụp được, cặp ca sĩ - diễn viên đứng trò chuyện và cười đùa rất lâu. Trong một khoảnh khắc, Turner vòng tay qua eo Lipa và hôn cô trước sự chứng kiến của nhiều người. Điều này chứng tỏ họ không giấu chuyện tình cảm.

Tuy nhiên, Lipa và nam diễn viên Hollywood từ chối bình luận khi phóng viên liên hệ.

Dua Lipa và bạn trai thể hiện tình cảm nơi công cộng. Ảnh: Backgrid.

Truyền thông Hollywood xác nhận tin chủ nhân hit Don't Start Now và Turner qua lại từ tuần trước, sau khi Lipa xuất hiện trong buổi ra mắt tác phẩm chính kịch Masters of The Air ở Los Angeles để ủng hộ Turner. Sau sự kiện chính, họ được nhìn thấy khiêu vũ với nhau trong tiệc.

Vài ngày sau, giọng ca giành giải Grammy lần nữa thể hiện sự ủng hộ bạn trai khi tham dự họp báo của Turner tại Nhà hát Aero ở Santa Monica, California.

"Họ mới bắt đầu nhưng phát cuồng vì nhau", một nguồn tin nói với Page Six. Người này cho biết thêm Lipa luôn cố gắng hỗ trợ Turner về mặt tinh thần.

Trước khi hẹn hò Turner, Lipa yêu người dẫn chương trình The Daily Show Trevor Noah. Rapper Jack Harlow cũng từng quyết liệt theo đuổi ca sĩ gợi cảm này. Từ năm 2019 đến 2021, Lipa hẹn hò Anwar Hadid, em trai siêu mẫu Gigi Hadid.

Trong khi đó, Turner từng có mối quan hệ tình cảm với Vanessa Kirby, diễn viên đóng vai Công chúa Margaret trong series The Crown (2016-2017). Đối với khán giả, Turner nổi tiếng với vai diễn Theseus Scamander trong 2 phần Fantastic Beasts.