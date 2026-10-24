Ảnh hưởng của Melinda tới Bill Gates

Seattle Times dành hẳn một đoạn trong bài báo được đăng nhân dịp Bill bước sang tuổi 38 để nêu bật những cải tiến trong “Phiên bản 38.0 của Bill Gates.”

Bill đã thực hiện một video đặc biệt cho sinh nhật lần thứ 63 của Warren vào năm 1993. Trong video, ông thông báo với Melinda qua điện thoại công cộng rằng Warren đã vượt qua ông trong danh sách vừa công bố của Forbes và hiện là người giàu nhất nước Mỹ. Điện thoại bị cúp ngang. “Melinda? Melinda?” Bill nói. “Em còn nghe máy chứ…?”

Tất nhiên, trò đùa ở đây là Melinda kết hôn với Bill chỉ vì tiền. Nghiêm túc mà nói, đây là điều Melinda luôn kiên quyết phủ nhận: như bà từng nói với Fortune vào năm 2008, lúc mới hẹn hò với người chồng tương lai của mình, bà nghĩ “OK, Bill rất giàu. Có gì to tát đâu.” Thật ư? Bà không cảm thấy choáng ngợp hay sợ hãi trước sự giàu có của ông sao? Bà không sửng sốt khi nghĩ đến những gì khối tài sản đó có thể làm sao? Bà có từng thảo luận với Bill về chủ đề “thành công là một món nợ xã hội” của bài phát biểu từ biệt ở Ursuline không?

Chúng ta biết Bill đã thay đổi rõ rệt vào khoảng thời gian này. Seattle Times dành hẳn một đoạn trong bài báo được đăng nhân dịp Bill bước sang tuổi 38 để nêu bật những cải tiến trong “Phiên bản 38.0 của Bill Gates.” Bài báo ghi nhận sự thay đổi tích cực cả trong ngoại hình lẫn phạm vi các mối quan tâm của ông, và cho rằng Melinda là một phần nguyên nhân dẫn đến thay đổi đó.

Bill và Melinda khi còn trẻ. Ảnh: Pulse Ghana.

Trong một số trường hợp, ảnh hưởng của bà rất rõ ràng. Năm 1988, Bill bắt đầu xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình, một biệt thự công nghệ cao, rộng 42.000 foot vuông nằm gần như hoà vào sườn đồi nhìn ra Hồ Washington. Ngôi nhà vẫn chưa hoàn thiện khi Bill và Melinda đính hôn, và bà muốn thay đổi một số chi tiết.

Thư viện là một trong những căn phòng họ cùng nhau trang trí, với trần nhà được khắc một dòng từ trang cuối của The Great Gatsby. “Anh đã đi một chặng đường dài để đến được vườn cỏ xanh này, và anh hẳn đã đến gần giấc mơ của mình đến mức có thể chạm tay vào nó.”

Đó là một lời tri ân dành cho Melinda, vì khi họ đang hẹn hò, Bill có thể nhìn thấy cửa sổ của bà từ văn phòng mình, và bà sẽ bật chiếc đèn có chụp đèn màu xanh lá cây lên vào những đêm bà muốn ông ghé qua. “Giống như ánh sáng ở cuối bến tàu Daisy,” Bill giải thích. Họ đã chọn câu trích dẫn “chỉ dành cho nhau”.

Trong những trường hợp khác, phải mấy năm sau người ta mới cảm nhận được ảnh hưởng của Melinda. Vì chính bà đã gieo mầm cho sự ra đời của Quỹ Gates trong chuyến du lịch Đông Phi trước đám cưới với Bill. Cả hai không ngờ rằng chuyến đi lãng mạn này sẽ có tác động vô cùng sâu rộng, làm thay đổi cuộc đời họ và cuối cùng là cả thế giới.

Đây là kỳ nghỉ dài nhất từ trước đến nay của Bill, và cũng là lần đầu tiên Melinda đi du lịch bên ngoài Bắc Mỹ và châu Âu. Cả hai đều háo hức được ngắm nhìn các loài động vật hoang dã. Melinda chóng ngợp trước sự bao la của bầu trời thảo nguyên - nhưng bà cũng rơi nước mắt trước cảnh nghèo đói cùng cực ở các nước họ đến thăm. “Đó là một trải nghiệm vừa mở mang tầm mắt, vừa đau lòng,” bà nhớ lại.

Tôi vẫn nhớ như in cảnh những người phụ nữ đi bộ trên đường, địu con trên lưng, và tự hỏi cuộc sống của họ như thế nào. Họ hy vọng và lo lắng về điều gì? Những rào cản đang giam cầm họ trong cảnh nghèo đói?

Vào cuối chuyến đi, Melinda và Bill đã đi dạo một lúc lâu trên bãi biển ở Zanzibar. Họ suy ngẫm về tất cả những gì vừa chứng kiến. Và tự hỏi với khối tài sản khổng lồ của Bill, họ có thể làm gì để cải thiện bất kỳ điều gì trong số đó.