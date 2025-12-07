Ảnh gợi cảm của diễn viên đóng cảnh 18+ với Anh Tú

Cô là học trò của nghệ sĩ Hồng Vân. Khi Hoàng Linh Chi có vai diễn điện ảnh đầu tay, NSND Hồng Vân đăng tải bài viết dài để chúc mừng học trò. Trong đó, Hồng Vân cho biết cô vui và xúc động khi Linh Chi chính thức bước lên màn ảnh rộng. "U vui nhưng không hét lên, không vỗ tay, không khoe khắp nơi. U chỉ mỉm cười và thì thầm một câu mà chỉ người làm nghề lâu năm mới hiểu: 'Con làm được rồi. Phần còn lại hãy để khán giả yêu thương con'. Chúc mừng học trò ngoan, con gái Linh Chi của U" nghệ sĩ chia sẻ.