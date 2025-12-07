Ảnh gợi cảm của diễn viên đóng cảnh 18+ với Anh Tú

Hoàng Linh Chi nhận được sự quan tâm từ công chúng khi phim kinh dị, cổ trang Hoàng tử quỷ trình làng. Tác phẩm điện ảnh đến từ bộ đôi Trần Hữu Tấn - Hoàng Quân đang đứng thứ hai bảng tổng sắp doanh thu theo ngày. Phim ghi nhận con số doanh thu hơn 10 tỷ đồng, sau hai ngày phát hành. Trong phim điện ảnh, Hoàng Linh Chi đảm nhận vai cô đồng Đào Trúc Anh.
|
Hoàng tử quỷ là bộ phim chạm ngõ điện ảnh của Hoàng Linh Chi. Nữ diễn viên còn bộc lộ nhiều hạn chế về diễn xuất, đài từ. Bù lại, cô gây thiện cảm về mặt ngoại hình. Vẻ ngoài của Hoàng Linh ghi điểm với khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt to và hình thể cân đối. Trước đây, Hoàng Linh Chi chỉ hoạt động ở sân khấu kịch và tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình, phim ngắn.
Cô là học trò của nghệ sĩ Hồng Vân. Khi Hoàng Linh Chi có vai diễn điện ảnh đầu tay, NSND Hồng Vân đăng tải bài viết dài để chúc mừng học trò. Trong đó, Hồng Vân cho biết cô vui và xúc động khi Linh Chi chính thức bước lên màn ảnh rộng. "U vui nhưng không hét lên, không vỗ tay, không khoe khắp nơi. U chỉ mỉm cười và thì thầm một câu mà chỉ người làm nghề lâu năm mới hiểu: 'Con làm được rồi. Phần còn lại hãy để khán giả yêu thương con'. Chúc mừng học trò ngoan, con gái Linh Chi của U" nghệ sĩ chia sẻ.
Để có thể lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Trần Hữu Tấn, Hoàng Linh Chi trải qua nhiều vòng casting. Diễn viên chia sẻ sau khi được nhận, cô phải nghiên cứu kỹ kịch bản, tìm hiểu nhiều tư liệu về hình tượng cô đồng trong văn hoá tín ngưỡng của Việt Nam. Riêng về cảnh 18+ táo bạo với Anh Tú Atus trong phim, Hoàng Linh Chi cho rằng cảnh nói trên không quá "nóng" như đánh giá của mọi người.
Hình ảnh gợi cảm của Hoàng Linh Chi. Khác với vẻ chỉn chu, trưởng thành mỗi khi góp mặt tại các sự kiện giải trí, đời thường, nữ diễn viên theo đuổi gu thời trang trẻ trung, năng động. Cô chuộng quần jean, áo trễ vai, váy xòe, quần short, crop top hay váy babydoll...
|
Hoàng Linh Chi sinh năm 1998, đến từ Nghệ An. Cô tốt nghiệp Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Người đẹp từng làm một số nghề như thợ trang điểm, mẫu ảnh trước khi theo đuổi công việc diễn viên. Sau đó, Hoàng Linh Chi theo học một số khóa đào tạo về diễn xuất tại sân khấu kịch của NSND Hồng Vân.
