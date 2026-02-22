Ảnh gây sốt của Anh Tú

Anh Tú và LyLy vướng tin hẹn hò suốt nhiều năm. Họ thoải mái tương tác, đăng hình thân mật nhưng chưa xác nhận mối quan hệ.

Anh Tú mới đây gây chú khi đăng ảnh chụp cùng LyLy và Vĩnh Đam. Trong hình, Anh Tú ngồi chung một ghế với LyLy còn Vĩnh Đam ngồi ở ghế bên cạnh. LyLy và Vĩnh Đam đóng cặp trong phim Thỏ ơi, thậm chí có một số cảnh táo bạo. Trong khi đó, Anh Tú và LyLy vướng tin hẹn hò suốt nhiều năm qua.

Dưới phần bình luận, Anh Tú viết: “Để tối nay đi xem”. Hình ảnh lập tức gây xôn xao với lượt tương tác lớn là 137.000 lượt sau khoảng 10 tiếng đăng tải.

Cùng lúc, LyLy đăng ảnh selfie với Vĩnh Đam và Anh Tú kèm chú thích: “Ôi thôi chết”. Hai bài đăng đều thu hút rất nhiều bình luận, trong đó nhiều đồng nghiệp trêu chọc Anh Tú.

Hình ảnh bên Anh Tú và Vĩnh Đam do LyLy đăng tải. Ảnh: FBNV.

Động thái trên khiến chuyện tình cảm của Anh Tú và LyLy một lần nữa gây chú ý. Họ vướng tin hẹn hò suốt thời gian dài vừa qua nhưng chưa xác nhận.

Anh Tú và Lyly vướng tin hẹn hò sau khi hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc năm 2020. Thời gian đầu, cả hai khá kín tiếng, ít xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, qua nhiều bằng chứng, khán giả khẳng định hai ca sĩ có mối quan hệ trên mức tình bạn. Những năm gần đây, họ dần thoải mái hơn khi tương tác với nhau.

Mối quan hệ giữa 2 nghệ sĩ nhiều lần trở thành chủ đề thảo luận trong các game show, sự kiện. Ở chương trình Our Song (Bài hát của chúng ta) có Lyly tham gia, Anh Tú từng xuất hiện với vai trò ca sĩ khách mời. Sau khi nghe tiết mục của đàn em, Thanh Lam chia sẻ: "Tú ơi, Lyly sắp ở đội của cô. Tú vào hát bè giúp nhé. Đồng đội với vợ rồi". Ngay sau đó, Thanh Lam che miệng và nói "cô bị hớ". Tiếp đó, khi Trấn Thành hỏi thêm về các tiết mục của Lyly, Anh Tú khen nữ ca sĩ hát và trình diễn ấn tượng. Thanh Lam nói thêm: "Ở nhà tập cùng mà. Lyly tập gì, Tú biết hết".

Trong một sự kiện âm nhạc, khi được khán giả hỏi có thích Lyly không, Anh Tú trả lời: "Thế em có thích Lyly không?. Anh cũng thích Lyly". Trong Em xinh "say hi", khi thấy Lyly xuất hiện trên sân khấu, Trấn Thành bày tỏ: “Bằng cách nào đó, bạn ấy xinh lên gấp 10 lần. Do yêu à”. Trấn Thành tiếp tục hỏi khán giả: “Yêu ai”. Phía dưới khán giả đồng thành hét tên Anh Tú khiến Lyly cười gượng và nói: “Mọi người đang trêu anh thôi”.