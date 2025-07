Anh em nhà Bellingham vỡ mộng

Việc Jobe không thể góp mặt khi Dortmund đối đầu Real Madrid được xem là kịch bản đáng tiếc cho người hâm mộ, bởi viễn cảnh hai anh em chạm trán nhau từng được dự đoán là điểm nhấn đặc biệt của giải đấu. Trong lịch sử FIFA Club World Cup chưa từng xảy ra cuộc đại chiến nào giữa hai anh em chung nhà.

Hôm 2/7, Jude góp công giúp Real Madrid vượt qua Juventus 1-0 trên sân Hard Rock ở vòng 1/8. Vài giờ sau, Jobe cũng cùng Dortmund giành chiến thắng 2-1 trước Monterrey. Thế nhưng, một pha phạm lỗi không cần thiết trong hiệp 1 khiến tiền vệ 19 tuổi phải nhận thẻ vàng, đồng nghĩa án treo giò do trước đó anh cũng lĩnh thẻ ở vòng bảng gặp Ulsan HD. Theo quy định ở FIFA Club World Cup 2025™, án phạt không được xóa sau vòng 1/8.

HLV Niko Kovac chia sẻ Jobe cực kỳ thất vọng khi biết mình sẽ vắng mặt trong trận cầu gặp Real Madrid và anh trai Jude. "Tôi nghĩ cậu ấy không hiểu rằng thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa treo giò. Jobe bất ngờ và buồn bã. Nhưng cả hai vẫn còn trẻ, họ sẽ có nhiều cơ hội khác, có thể là ở Champions League mùa sau", Kovac nói.

Nhiều CĐV Dortmund bày tỏ sự bức xúc vì chiếc thẻ vàng lãng xẹt của Jobe khiến màn so tài giữa hai anh em tan thành mây khói. Một tài khoản viết: "Jobe Bellingham vừa phá hỏng một trận đấu đáng mong đợi với Real Madrid. Tại sao lại phạm lỗi ngu ngốc như vậy?".

Trong khi đó, Jude Bellingham cũng từng gây chú ý vì những hành động nóng nảy trên sân. Cựu sao Dortmund không ít lần gây tranh cãi vì miệng lưỡi khó nghe với trọng tài. Tháng 2 vừa rồi, Jude bị treo giò 2 trận vì văng tục với trọng tài trong trận Real hòa Osasuna 1-1. Dù Bellingham khẳng định anh chỉ tự chửi mình vì ức chế, trọng tài lại ghi nhận anh sỉ nhục mình.

Trước đó, trong trận thua AC Milan 1-3 tại Champions League, tiền vệ 22 tuổi cũng bị bắt gặp chửi thề với trọng tài. Phong cách thi đấu máu lửa, đôi khi thái quá, của Jude vẫn là dấu hỏi lớn khi nó có thể làm ảnh hưởng tới tinh thần đồng đội.

