Ảnh cưới của người mẫu Hàn và thủ môn Kim Seung Gyu

Đám cưới của người mẫu Kim Jin Kyung và thủ môn Kim Seung Gyu diễn ra ngày 17/6 tại Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ được tổ chức riêng tư.

Theo tin tức của Osen ngày 28/5, hôn lễ của người mẫu kiêm diễn viên Kim Jin Kyung và thủ môn Kim Seung Gyu diễn ra tại một khách sạn ở Seoul vào 17/6.

Trên thiệp cưới, cặp sao nhắn nhủ khách mời: “Giống những bông hoa nở trên sa mạc, chúng tôi đã trở thành điều kỳ diệu của nhau và tổ chức một đám cưới quý giá. Chúng tôi sẽ trân trọng nhau đến hết cuộc đời, tôn trọng và chăm sóc nhau như những gì chúng tôi cảm nhận trong lần đầu tiên gặp gỡ. Nếu bạn đến chúc phúc vào ngày chúng tôi hứa chỉ có đức tin và tình yêu, chúng tôi sẽ trân trọng sự có mặt đó với niềm vui lớn nhất”.

Trong loạt ảnh cưới, người mẫu Kim Jin Kyung mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết, trong khi Kim Seung Gyu lịch lãm, nam tính với bộ tuxedo.

Ảnh cưới của cặp sao. Ảnh: Osen.

Thông tin hai ngôi sao kết hôn được truyền thông đăng tải từ cuối tháng 4. tờ The Fact cho biết họ thân thiết sau đó phát triển thành người yêu thông qua sở thích chung là bóng đá. Theo Reportera, Kim Jin Kyung đã đích thân đến Qatar để cổ vũ cho Kim Seung Gyu tại Qatar World Cup 2022. Trong trận đấu vòng bảng thứ ba giữa Hàn Quốc với Bồ Đào Nha, hình ảnh Kim Jin Kyung trên khán đài cũng được camera ghi lại và gây chú ý.

Kim Seung Gyu (sinh năm 1990) là thủ môn chuyên nghiệp và khởi nghiệp tại Câu lạc bộ Bóng đá Ulsan Hyundai vào năm 2006. Sau đó, anh chơi cho Vissel Kobe và Kashiwa Reysol của Nhật Bản. Anh hiện là thủ môn của Câu lạc bộ bóng đá Al Shabab. Kim Seung Gyu cũng từng khoác áo đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc và là người gác khung thành cho Hàn Quốc trong 10 năm qua.

Kim Jin Kyung (sinh năm 1997) ra mắt ngành giải trí vào năm 2012 thông qua cuộc thi Thử thách siêu mẫu Hàn Quốc 3 của OnStyle. Sau đó, Kim Jin Kyung tham gia nhiều bộ phim truyền hình và chương trình giải trí, bao gồm Andante của KBS1, Perfume, We Got Married, Law of the Jungle in Patagonia...

Kim Jin Kyung đam mê bóng đá, từng chơi ở các đội bóng trẻ. Cô đang được chú ý khi đảm nhận vị trí tiền vệ cho FC Gucheok Tall Shin trong chương trình giải trí về bóng đá SBS Girls Who Hit Goals.