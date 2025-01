Diện mạo khác lạ của Song Hye Kyo

Song Hye Kyo thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi xuất hiện với mái tóc ngắn. Nữ diễn viên đang chuẩn bị tạo hình nhân vật cho dự án phim sắp tới.

Theo Nate, Song Hye Kyo gây chú ý với kiểu tóc mới khi xuất hiện tại sự kiện giới thiệu bộ phim Dark Nuns. Nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc cắt ngắn để chuẩn bị tạo hình nhân vật cho bộ phim Slowly And Intensely đóng cùng Gong Yoo.

Song Hye Kyo lạ lẫm với mái tóc ngắn tại sự kiện. Ảnh: StarNews.

Trước đó, nữ diễn viên từng để lộ mái tóc ngắn khi tham gia chương trình Show: Fairy Jaehyung. Song, nhiều khán giả cảm thấy lạ lẫm, cho rằng mái tóc ngắn làm sụt giảm nhan sắc của ngôi sao phim The Glory.

Trái ngược phản ứng khán giả, giới truyền thông tại xứ sở kim chi dành lời khen cho Song Hye Kyo. Họ cho rằng diện mạo mới mang lại cảm giác ngọt ngào, dễ thương.

Dự kiến ra mắt trong tháng 2 tại Việt Nam, Dark Nuns là phần hậu truyện của phim điện ảnh đình đám The Priests - phim từng thu hút hơn 5,4 triệu lượt xem vào năm 2015, theo Asia Today. Trong phim, Song Hye Kyo vào vai nữ tu Junia. Tác phẩm xoay quanh các nghi lễ trừ tà nhằm giải cứu cậu bé Hee Joon khỏi ác quỷ.

Mới đây, trong chương trình You Quiz on the Block phát sóng ngày 8/1, Song Hye Kyo trải lòng về loạt tin đồn kể từ khi vào nghề. "Thành thật mà nói, bây giờ tôi ổn vì tôi đã bị chỉ trích quá nhiều. Tôi không bận tâm đến những bình luận ác ý đó nữa. Nhưng đôi khi họ bàn tán về tôi và gia đình, mọi thứ vượt quá sức chịu đựng, trái tim tôi tan nát một chút", cô nói.

Trong nhiều năm hoạt động, Song Hye Kyo vướng nhiều tin đồn khác nhau, đặc biệt các tin đồn tình ái. Nữ diễn viên từng vướng tin hẹn hò các bạn diễn Jang Ki Yong, Park Bo Gum… Thậm chí, thời điểm Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki, tin đồn giữa nữ diễn viên với Park Bo Gum cũng rộ lên.