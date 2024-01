Ảnh cận cảnh của năm

Người chiến thắng chung cuộc Cupoty lần 5 là nhiếp ảnh gia người Hungary Csaba Daróczi cho bức ảnh The Bird of the Forest (Con chim rừng) - ghi lại hình ảnh một con chim đang bay xuyên qua một thân cây rỗng trong khu rừng gần nhà. Cupoty (Nhiếp ảnh gia cận cảnh của năm) là cuộc thi hàng năm do cặp đôi nhiếp ảnh gia Tracy và Dan Cadler (Winchester, Anh) khởi xướng từ 2008 thu hút sự tham gia của các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới. Ảnh: Csaba Daróczi.