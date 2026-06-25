Anh Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII - được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể với tinh thần hành động: "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 119 anh, chị; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 anh, chị; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 17 anh, chị.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 5 anh, chị:

- Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

- Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn.

- Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn.

- Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn.

- Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XIII.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII.