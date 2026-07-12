Anh bắt nghi phạm sát hại cựu bộ trưởng tài chính

Anh vừa bắt một nghi phạm 28 tuổi với cáo buộc sát hại cựu Bộ trưởng Tài chính Ann Widdecombe tại nhà riêng, bước đầu xác định vụ việc không có động cơ khủng bố hay chính trị.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Ann Widdecombe bị sát hại tại nhà riêng ở Haytor, hạt Devon (Anh) hôm 9/7. Ảnh: Reuters.

Tối 11/7 (giờ địa phương), cảnh sát Anh đã bắt một người đàn ông 28 tuổi tại hạt South Yorkshire với cáo buộc sát hại cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Ann Widdecombe, theo đài CNN.

“Nghi phạm là công dân Anh da trắng và hiện bị tạm giam. Gia đình bà Widdecombe đã được thông báo về diễn biến này”, theo tuyên bố của Cảnh sát hạt Devon và Cornwall.

Tuyên bố cho biết thêm: “Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng Chống khủng bố khu vực Đông Bắc và Cảnh sát South Yorkshire, những đơn vị đã thay mặt Cảnh sát Devon và Cornwall tiến hành vụ bắt giữ”.

Cảnh sát cho biết hiện không có thông tin nào cho thấy vụ sát hại bà Widdecombe là hành động khủng bố hoặc xuất phát từ động cơ chính trị.

Cựu bộ trưởng được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng ở Haytor, hạt Devon, hôm 9/7. Cảnh sát tin rằng bà đã qua đời một ngày trước khi thi thể được phát hiện.

Cảnh sát phong tỏa và khám nghiệm khu vực gần nhà của cựu bộ trưởng Anh Ann Widdecombe, 78 tuổi, sau khi bà được phát hiện tử vong, tại Haytor, Anh, ngày 11/7. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố trước đó, Trợ lý Cảnh sát trưởng Matt Longman cho biết trên cơ thể cựu nghị sĩ có nhiều thương tích nghiêm trọng.

Vụ bắt hôm 11/7 là lần bắt giữ thứ hai trong cuộc điều tra về cái chết của bà Widdecombe.

Trước đó, ngày 10/7, cảnh sát đã tạm giữ rồi trả tự do cho một người đàn ông 26 tuổi. Cảnh sát cho biết người này “không còn nằm trong diện điều tra”.

Bà Widdecombe, 78 tuổi, từng là nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ, giữ chức bộ trưởng trong chính phủ và là gương mặt quen thuộc trên truyền hình Anh.

Năm 2019, bà được bầu vào Nghị viện châu Âu với tư cách là thành viên của đảng Brexit do chính trị gia cánh hữu Nigel Farage lãnh đạo. Sau khi Anh chính thức rời Liên minh châu Âu (EU), bà đảm nhiệm vai trò người phát ngôn về nhập cư của Reform UK, tổ chức kế nhiệm đảng Brexit.

Hôm 11/7, ông Farage đăng tuyên bố trên Instagram bày tỏ tiếc thương bà Widdecombe, nói rằng bà “đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp phụng sự công chúng”.

Theo hãng tin PA Media của Anh, ông Farage đã đến hạt Devon vào ngày 11/7 để đặt vòng hoa tưởng niệm bà Widdecombe.

Lãnh đạo đảng Reform UK Nigel Farage cựu bộ trưởng và thành viên đảng Reform UK Ann Widdecombe ở Haytor, Anh, ngày 11/7. Ảnh: Reuters.

Theo PA, các nghị sĩ của Reform UK hiện được bố trí lực lượng bảo vệ an ninh 24/24 sau cái chết của bà Widdecombe.

Chi phí cho việc bảo vệ này do đảng chi trả và được triển khai vì lo ngại có thể xảy ra những vụ tấn công tương tự.