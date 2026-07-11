Gia đình Hoàng tử Harry tái ngộ Vua Anh sau 4 năm

Lần đầu sau 4 năm, Vua Charles đã có cuộc gặp mặt đầy đủ gia đình Hoàng tử Harry, trong bối cảnh vị hoàng tử này vẫn duy trì quan ngại khi đưa vợ con trở về Anh.

Vợ chồng Hoàng tử Harry, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla tham dự lễ quốc tang Nữ hoàng Elizabeth II tại London vào tháng 9/2022. Ảnh: Reuters.

Ngày 10/7, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đã tiếp đón Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, cùng Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet tại Highgrove House - dinh thự đồng quê riêng của nhà vua ở hạt Gloucestershire (Anh), theo đài CNN.

Đây là lần đầu tiên sau 4 năm Vua Charles được gặp đầy đủ gia đình của Hoàng tử Harry. Lần gần nhất là vào Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi vào năm 2022.

Gia đình Hoàng tử Harry. Ảnh: Instagram.

Trong những năm qua, Hoàng tử Harry nhiều lần trở về Anh trong thời gian ngắn, đáng chú ý là dự tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 2022 và lễ đăng quang của Vua Charles III vào năm 2023. Lần gần đây nhất giữa hoàng tử và nhà vua là vào tháng 9/2024 khi hai cha con dùng trà cùng nhau tại Clarence House - một nơi ở của hoàng gia Anh ở London.

Hoàng tử Harry đến Anh vào tối 6/7. Chuyến đi lần này nhằm tham dự các hoạt động đánh dấu một năm trước thềm Invictus Games - giải thể thao do hoàng tử sáng lập dành cho quân nhân và cựu binh bị thương - cùng một số sự kiện thiện nguyện.

Trước đó, CNN đưa tin Meghan cùng hai con có thể sang Anh vào cuối tuần, trong bối cảnh có hy vọng chuyến đi sẽ tạo cơ hội để Vua Charles đoàn tụ với hai người cháu. Theo CNN, Hoàng gia Anh sẽ không công bố hình ảnh hay thêm bất kỳ thông tin nào về cuộc gặp, do đây là buổi đoàn tụ riêng của gia đình.

Truyền thông Anh đưa tin Meghan và hai con trước đó nghỉ dưỡng tại Bồ Đào Nha trước khi đến Anh trong tuần này.

Trước đó, Harry nhiều lần bày tỏ do dự trong việc đưa gia đình về quê hương vì lo ngại vấn đề an ninh.

Tháng 5/2025, Harry thất bại trong nỗ lực kháng cáo quyết định của chính phủ Anh về việc cắt giảm chế độ bảo vệ an ninh do nhà nước chi trả. Động thái này diễn ra sau khi vợ chồng hoàng tử rút khỏi các vai trò cấp cao của Hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến bang California (Mỹ). Từ đó, họ buộc phải tự chi trả cho đội ngũ an ninh riêng.

Vợ chồng Hoàng tử Harry và con trai chụp ảnh cùng các thành viên trong Hoàng gia Anh vào năm 2019. Ảnh: Reuters.

Hiện chưa rõ trong chuyến thăm Anh lần này, Harry và Meghan có gặp các thành viên khác của Hoàng gia hay không.