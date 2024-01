Ảnh áo tắm của em út TWICE gây chú ý

Nhóm nhạc TWICE từng rất nổi tiếng với những ca khúc ngọt ngào, đáng yêu như Cheer Up, T.T, Signal, Likey… Trong những năm gần đây, danh tiếng của TWICE sụt giảm. Các ca khúc của nhóm như I Can’t Stop Me, Scientist, Set Me Free… không đạt thứ hạng cao. Tuy nhiên, nhóm vẫn duy trì lượng fan ổn định để tổ chức tour diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới.