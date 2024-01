Ca khúc Thanh Bùi sáng tác cho BTS bất ngờ hot sau 10 năm

"Danger" của BTS vừa leo lên hạng quán quân của Worldwide iTunes Chart. Bài hát do Thanh Bùi sáng tác, ra mắt năm 2014.

Theo dữ liệu của chuyên trang thống kê số liệu âm nhạc Kworb, vào 21/1, ca khúc Danger của BTS lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Worldwide iTunes Chart sau khoảng 10 năm phát hành. Tới hiện tại, bài hát đứng ở vị trí thứ 6.

Danger do Thanh Bùi sáng tác và là ca khúc chủ đề trong full album đầu tiên mang tên Dark & Wild phát hành tháng 8/2014 của BTS. Một phiên bản remix có giọng hát của Thanh Bùi được phát hành không lâu sau đó.

Ca khúc mang màu sắc hip hop khá đặc trưng vào đầu những năm 2000 kết hợp tiếng guitar punk rock. Theo Kookje, tới 2017, MV Danger vượt qua 100 triệu lượt xem. Hiện tại, lượt xem của MV là hơn 194 triệu trên kênh 1theK và 117 triệu trên kênh của HYBE. Phiên bản hợp tác với Thanh Bùi đạt 9,6 triệu lượt xem.

Thanh Bùi hợp tác với BTS khi nhóm mới ra mắt. Ảnh: Big Hit.

Thanh Bùi sinh năm 1983 tại Australia. Từ nhỏ, anh đã được đào tạo về thanh nhạc và đàn piano. Sau khi tốt nghiệp ngành Thương mại Điện Toán tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Melbourne, Thanh Bùi quyết định theo đuổi nghệ thuật. Năm 2004, anh tham gia ban nhạc North gồm 4 thành viên.

Thanh Bùi sáng tác ca khúc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế, chẳng hạn Picture of you của nhóm nhạc Hàn TVXQ, I Won't Hold Back (nghệ sĩ Nhật Bản Arashi), Hello (nhóm KAT-TUN)… Anh từng là huấn luyện viên của Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên.

Thanh Bùi từng tâm sự cơ hội hợp tác với BTS đến đúng thời điểm anh đang cảm thấy mệt mỏi trong việc sáng tác và đi hát. Do đó, anh định dừng lại một thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cơ hội đến giúp anh nhận ra khi bản thân chín muồi, điều gì cần đến sẽ đến. Phía công ty BTS gửi cho Thanh Bùi một bản nhạc và yêu cầu anh sáng tác trong 3 ngày. Sau khi nghe, anh cảm thấy có hứng thú và hoàn thành nó trong 15 phút.