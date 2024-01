Nhóm nhạc Hàn bị chỉ trích vì lời bài hát nhạy cảm

Tối 21/1, (G)I-DLE tiết lộ MV mới mang tên Wife. Đây là sản phẩm mở đường cho album sắp phát hành của (G)I-DLE mang tên 2. Tuy nhiên, ngay khi phát hành, Wife vướng tranh cãi và nhận nhiều bình luận tiêu cực. Khán giả cho rằng ca từ của bài hát quá nhạy cảm, theo Xports News.

Một số phần lời tiếng Hàn của bài hát tạm dịch như sau: "Này, cắn một miếng lớn nhé anh yêu" hay "Đúng rồi, em biết rồi nên em đã nướng bánh. Nhưng đó chưa phải là tất cả, hãy ăn cả quả anh đào ở trên nữa"...

Những lời bài hát kể trên và nhiều câu từ khác trong bài khiến người nghe bị sốc, bối rối. Một số thậm chí so sánh nó với những ca khúc táo bạo của nghệ sĩ phương Tây như Cardi B hay Fergalicious năm 2006 của Fergie, Super Freaky Girl của Nicki Minaj. Nhiều người nghe cho rằng Wife ám chỉ việc ngoại tình.

Một số khán giả bênh vực (G)I-DLE và cho rằng phần lời bài hát không đáng tranh cãi. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng chỉ trích nhóm sử dụng những ám chỉ tình dục một cách công khai và cho rằng bài hát nên gắn nhãn rõ ràng để bảo vệ người nghe chưa đủ tuổi vị thành niên.

"Nó làm tôi nhớ đến Cardi B", "Các cháu của tôi sẽ hát theo bài này. Tôi lo quá", "Tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ, kể cả các cháu gái của tôi, hát theo Queencard (bài hát trước đó của (G)I-DLE. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”, "Tôi nghĩ mọi thứ không còn ở mức ẩn dụ nữa, nó hết sức rõ ràng", "Tôi không thể tưởng tượng nổi bọn trẻ tiểu học lại hát theo bài hát này", "Sao MV lại không có nhãn 19+ vậy?" là những bình luận của khán giả trên diễn đàn Theqoo.

Cách đây ít ngày, (G)I-DLE cũng gây tranh luận khi mặc táo bạo trong loạt hình mới. Nhóm nhạc nữ được nhận xét ngày càng theo đuổi phong cách sexy.

(G)I-DLE được Cube Entertainment thành lập năm 2018. Nhóm hiện có 5 thành viên: Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi và Shuhua. Ban đầu (G)I-DLE gồm 6 thành viên nhưng tới 8/2021, Soojin rời nhóm vì vướng cáo buộc bạo lực học đường. Nhóm có nhiều bài hát nổi tiếng như Tomboy, Queencard, Nxde…

